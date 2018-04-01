فرنسا تبدى قلقها من أحداث "مسيرة العودة" وتؤكد: حق الفلسطينيين فى التظاهر







باريس (أ ش أ)

أعربت فرنسا، اليوم الأحد، عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الخطيرة التى وقعت فى الأيام الأخيرة فى قطاع غزة، والتى خلفت ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من 1000 جريح منذ بدء المظاهرات بمناسبة الذكرى الـ 42 لـيوم الأرض.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم، إن بلادها تُذّكر السلطات الإسرائيلية بواجب حماية المدنيين وتطالبها بالتعامل بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضافت المتحدثة، أن بلادها تُذّكر أيضا بحق الفلسطينيين في التظاهر السلمي وتؤكد الحاجة الملحة أن يضع الإسرائيليون والفلسطينيون نهاية للأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرة إلى ما يتطلبه ذلك من رفع للحصار وللإجراءات التقييدية فضلا عن توفير ضمانات أمنية تتسم بالمصداقية لإسرائيل.

وأكدت أن بلادها تُذّكر أيضا بالحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات الجادة من أجل تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمى والاستقرار.