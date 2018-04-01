غدا .. محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة فيتنام

غدا .. محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة فيتنامالأحد، 01 أبريل 2018 10:37 ص
اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم وجمال حراجى
إضافة تعليق
يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد السيد " دو هونج لوج " سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له خلال الزيارة المرتقبة للإسماعيلية.
ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة مكتبة مصر العامة وافتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة ،وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية ،وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية ،والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند " أوتار مصر " .
ويختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له للإسماعيلية، بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس .
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة