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غدا .. محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة فيتنام

الأحد، 01 أبريل 2018 10:37 ص
غدا .. محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة فيتنام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية





الإسماعيلية -صبرى غانم وجمال حراجى
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يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد السيد " دو هونج لوج "  سفير دولة فيتنام الاشتراكية بالقاهرة والوفد المرافق له خلال الزيارة المرتقبة للإسماعيلية.
 
ويتضمن برنامج الزيارة، زيارة مكتبة مصر العامة وافتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة ،وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية ،وتقديم مأكولات فيتنامية وعروض فنية لفرق السمسية ،والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند " أوتار مصر " .
 
ويختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له للإسماعيلية، بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس .
 

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