صور.. مركز نموذجى للبطاقات الذكية للارتقاء بالمنظومة التموينية ببورسعيد







بورسعيد _ محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم إنشاء مركز الخدمات التموينية النموذجى للبطاقات الذكية بحى الزهور لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر من خلال ما يسمى بالشباك الواحد.

ولفت أن المركز يقدم الخدمة التموينية واستخراج البطاقات الذكية بعيد عن التعقيدات الروتينية ويعمل من خلاله 6 من الموظفين المدربين على أحدث أجهزة الحاسب الآلى للتعامل مع المواطنين دون تعقيدات، حتى يتسنى له تقديم كافة الإجراءات المتعلقة بالبطاقة التموينية بسهوله ويسر ليشعر المواطن الارتقاء بالمنظومة.

وقال ثابت: إن المركز يضم 6 أجهزة حاسب آلى لتلبية مدى احتياجات المواطنين ويضم صالة انتظار بها 24 مقعدا مجهزة بعدد من المراوح لتهوية أماكن الانتظار.

وأضاف ثابت أن المركز يعمل على غرار مكاتب البريد المتطورة ومن المنتظر تطوير بعض مكاتب التموين تمهيدا لتعميم التجربة بمدينة بورفؤاد وحى المناخ لتوفير سبل الراحة للمواطنين.











