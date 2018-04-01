صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها/ والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة أى خطر.

كما تفقد مدير أمن البحيرة مركز تدريب الشرطة بالأبعادية وإدارة قوات الأمن وتابع سير العملية التدريبية للضباط والأفراد، وأوضح للمتدربين مدى أهمية التدريب فى التعامل مع كافة المواقف الأمنية ووجه المتدربين للاستفادة القصوى من التدريب.

وتفقد اللواء علاء عبد الفتاح الخدمات المعينة لتأمين جامعة دمنهور، حيث اضطلع على مقومات الخدمات من حيث الأفراد والمركبات والتسليح ووجه باليقظة التامة، وسرعة الانتقال فور تلقى البلاغات، وضبط كل ما هو إخلال بالقانون.

كما تفقد "عبد الفتاح" خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين المدينة واضطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة فى الخدمة.