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صور.. محافظ الغربية يحضر نهائى دورى مراكز شباب المحافظة لكرة القدم

الأحد، 01 أبريل 2018 06:57 م
صور.. محافظ الغربية يحضر نهائى دورى مراكز شباب المحافظة لكرة القدم محافظ الغربية يحضر نهائى دورى مراكز شباب المحافظة





الغربية مصطفى عادل
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شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مباراة نهائى دورى مراكز شباب محافظة الغربية لكرة القدم والتى أقيمت على ملعب استاد طنطا الرياضى بين فريقى مركز شباب الرجدية ومركز شباب نواج، وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب الرجدية على مركز شباب نواج بنتيجة 3/صفر.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة فى دورى مراكز شباب الغربية بلغ 24 فريقا بإجمالى 720 شابا ويهدف دورى مراكز شباب الغربية إلى توطيد أواصر الصداقة بين الفرق المشاركة والتنافس الحر الشريف.

 عقب انتهاء المباراة قام محافظ الغربية بتكريم الفرق الفائزة وتسليمها الدروع حيث حصل فريق مركز شباب الرجدية على المركز الأول ومركز شباب نواج على المركز الثانى ومركز شباب الدلجمون على المركز الثالث ومركز شباب بهبيت الحجارة على المركز الرابع.

كما تم تكريم محافظ الغربية وإهداؤه درع مديرية الشباب والرياضة نظراً لما يقوم به من جهود فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى محافظة الغربية.

وكرم محافظ بعض رجال الأعمال ولجنة الحكام التى أشرفت على المباراة، وأثنى محافظ الغربية على الروح الرياضية التى سادت جو المباراة.الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن مركز طنطا ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والمحاسب فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من التنفيذيين.

 

 

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