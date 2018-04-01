صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين احتفالا بأحد الشعانين

صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين احتفالا بأحد الشعانينالأحد، 01 أبريل 2018 12:58 م
كنائس السويس تحتشد بالمصلين احتفالا بأحد الشعانين
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، صلاة قداس أحد الشعانين فى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس فى جنيفة، حيث تحدث عن دخول المسيح أورشليم.
كما احتشدت كنائس إيبارشية السويس، بآلاف المصلين، صباح اليوم احتفالا بأحد الشعانين، وهو الأحد الذى يسبق أحد عيد القيامة المجيد، حيث يقام تذكار لدخول السيد المسيح إلى أورشليم، واستقبال الجموع له بغصون الزيتون، وسعف النخيل للتعبير عن فرحتهم، حيث ارتفعت أيادى المصلين بسعف النخيل فى فرحة وابتهاج، رمزا لما فعله أهل أورشليم، حينما استقبلوا السيد المسيح عند دخوله المدينة.
وشهدت كنائس السويس، تأمين مكثف من قوات الجيش الثالث الميداني ورجال الشرطة أمام الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور فى الشارع الذى تقع به الكنيسة، وتفقد مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قوات التأمين المكلفة بحراسة كنائس المحافظة.
إضافة تعليق
احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور
التموين: طرح 100 طن فسيخ و300 طن رنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.. والقابضة الغذائية: بدء صرف مقررات شهر إبريل غدا.. وارتفاع معدلات إنتاج السكر من القصب لـ690 ألف طن.. ومخزون السلع يكفى 5 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة