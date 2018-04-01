صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين احتفالا بأحد الشعانين







السويس - سيد نون

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، صلاة قداس أحد الشعانين فى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس فى جنيفة، حيث تحدث عن دخول المسيح أورشليم.

كما احتشدت كنائس إيبارشية السويس، بآلاف المصلين، صباح اليوم احتفالا بأحد الشعانين، وهو الأحد الذى يسبق أحد عيد القيامة المجيد، حيث يقام تذكار لدخول السيد المسيح إلى أورشليم، واستقبال الجموع له بغصون الزيتون، وسعف النخيل للتعبير عن فرحتهم، حيث ارتفعت أيادى المصلين بسعف النخيل فى فرحة وابتهاج، رمزا لما فعله أهل أورشليم، حينما استقبلوا السيد المسيح عند دخوله المدينة.

وشهدت كنائس السويس، تأمين مكثف من قوات الجيش الثالث الميداني ورجال الشرطة أمام الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور فى الشارع الذى تقع به الكنيسة، وتفقد مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قوات التأمين المكلفة بحراسة كنائس المحافظة.