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صور .. كلية التجارة تحتفل باليوبيل الماسى لجامعة الإسكندرية بالتجول فى المدينة

الأحد، 01 أبريل 2018 04:46 م
صور .. كلية التجارة تحتفل باليوبيل الماسى لجامعة الإسكندرية بالتجول فى المدينة كلية التجارة تحتفل باليوبيل الماسى لجامعة الإسكندرية





الإسكندرية - هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وطلابها، ولمشاركتهم ببدء فاعليات احتفال الكلية بيوبيلها الماسى بمرور 75 عاماً على إنشائها.

 

وصرح الدكتور الصيفى، أن الاحتفال بدأ بخروج أتوبيسين يستقلهما نخبة من أعضاء هيئة التدريس من أجيال مختلفة، ومجموعة من الهيئة المعاونة والإداريين والعمال والطلاب، من سنوات مختلفة للتجول فى الإسكندرية فى مظهر احتفالى بهذه المناسبة.

 

وأضاف الدكتور الصيفى أن الاحتفالية ستستمر لمدة أربعة أيام، حيث يتم فى اليوم الأول تكريم العمال، بالإضافة للأنشطة والفاعليات الأخرى، وتكريم الطلاب الذين أسهموا فى رفع اسم الكلية من خلال مشاركتهم فى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وذلك فى اليوم الثانى، وتكريم الإداريين فى اليوم الثالث، وتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وخريجى الكلية الذين شغلوا مراكز مرموقة داخل مصر وخارجها، وذلك فى اليوم الرابع والأخير للاحتفالية.

 

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