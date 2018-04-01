صور .. رئيس جامعة السويس يفتتح اللقاء الرابع لجوالى الكليات

صور .. رئيس جامعة السويس يفتتح اللقاء الرابع لجوالى الكلياتالأحد، 01 أبريل 2018 02:18 م
رئيس جامعة السويس، يفتتح اللقاء الرابع لجوالى وجوالات الجامعة
السويس – سيد نون
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افتتح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، اللقاء الرابع لجوالى وجوالات جامعة السويس، الذى أقيم بمقر الجامعة بمدينة السلام، بمشاركة 9 كليات
وحضرالافتتاح الدكتور الدسوقى إبراهيم عيد نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من أعضاء ممثلى الجمعيات الكشفية وأعضائها ومحكمى اللقاء .
وأكد الدكتور سيد الشرقاوى،فى بيان له اليوم إلى أن الجامعة تهتم بتنظيم هذا اللقاء للعام الرابع على التوالى والذى يهدف إلى تعلم المهارات الكشفية للطلاب ومساعدة الآخرين، وبث تعاليم الروح الكشفية والتعاون بينهم، وأن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية، خاصة إنها تطور الطالب الجامعى وتساعده.
رئيس جامعة السويس
طلاب هندسة البترول
طلاب كلية التجارة
طلاب الجامعة
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