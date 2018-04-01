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صور.. تكثيف أمنى وإغلاق محيط كنائس بورسعيد تزامناً مع أحد السعف

الأحد، 01 أبريل 2018 11:06 ص
صور.. تكثيف أمنى وإغلاق محيط كنائس بورسعيد تزامناً مع أحد السعف تكثيف أمنى وإغلاق محيط كنائس بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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تشهد محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الأحد،  تكثيفات أمنية مشددة علي جميع الكنائس بمختلف الأحياء، تزامناً مع احتفالات الأقباط بـ"أحد السعف" .

وشدد اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد على القوات المخصصة لحماية الكنائس، باليقظة والحيطة، مع تشديد الإجراءات الأمنية فى دخول وخروج المترددين على الكنائس.

وسادت حالة من الاستنفار الأمنى محيط الكنائس بمختلف أحياء المحافظة، وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الشرطة، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بها والمؤدية اليها من قبل رجال المرور، وفرض الكردونات الأمنية على جميع الكنائس.

كما قام رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بصحبة الكلاب البوليسية، بتمشيط الكنائس من الداخل والخارج، وأقيمت عدد من البوابات الإلكترونية لفحص جميع المترددين علي الكنائس، كما تجوب القولات الأمنية بشكل دورى محيط الكنائس وجميع الشوارع والميادين لتمشيطها.

يذكر أن "أحد السعف" هو ذكرى دخول السيد المسيح عيسى عليه السلام مدينة القدس، واستقبله أهلها بالسعف، وأغصان الزيتون .

 

 

 

 

بالفيديووالصور..تشديدات أمنية مكثفة  وإغلاق لمحيط  الكنائس تزامناً مع أحد السعف  ببورسعيد

 

بورسعيد - محمد عزام

 

تشهد محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الأحد ،  تكثيفات أمنية مشددة علي جميع الكنائس بمختلف الاحياء، تزامناً مع احتفالات الاقباط بـ"أحد السعف" .

وشدد اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير امن بورسعيد علي القوات الامنية المخصصة لحماية الكنائس باليقظة والحيطة مع تشديد الاجراءات الامنية في دخول وخروج المترددين علي الكنائس.

وسادت حالة من الاستنفار الامنى محيط الكنائس بمختلف أحياء المحافظة  والاجراءات المشددة من قبل قوات الشرطة حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بها والمؤدية اليها من قبل رجال المرور وفرض الكردونات الامنية علي جميع الكنائس.

كما قام رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بصحبة الكلاب البوليسية بتمشيط الكنائس من الداخل والخارج ، واقيمت عدد من البوابات الالكترونية لفحص جميع المترددين علي الكنائس، كما تجوب القولات الامنية بشكل دوري محيط الكنائس وجميع الشوارع والميادين لتمشيطها .

يذكر أن "أحد السعف" هو ذكرى دخول السيد المسيح عيسى عليه السلام مدينة القدس، واستقبله أهلها بالسعف، وأغصان الزيتون .

 

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