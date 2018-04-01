صور.. النيران تلتهم 50 طنا من المساعدات فى حريق 4 مخازن للأغذية باليمن







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تفقد رجال الإنقاذ حجم الأضرار التى أصابت مخزن ضخم خاص ببرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، فى مدينة الحديدة باليمن، بعد أن اندلعت فيه النيران أمس، وتمكن رجال الإطفاء باليمن، من إخماد الحريق .

وأعلن مسئول فى هذه المدينة الساحلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن ألسنة اللهب دمرت 4 مخازن وأتت على نحو 50 طنا من المساعدات.

والتهمت النيران أكياس الطعام داخل مخزن برنامج الأغذية العالمى، والتى كانت مخصصة لصالح أهالى اليمن، ودعت الأمم المتحدة، بالمشاركة مع حكومتى سويسرا والسويد، لتنظيم مؤتمرا الثلاثاء المقبل، بمقرها فى جنيف مؤتمرا رفيع المستوى، لإعلان التبرعات المقدمة للأزمة الإنسانية فى اليمن.



استمرار تصاعد الأدخنة



اطنان من الأغذية التى التهمتها النيران



جانب من الدمار الذى لحق مستودع للأغذية