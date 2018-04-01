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صور.. الجيش السورى يحكم سيطرته على بلدة جوبر بالغوطة بعد طرد المسلحين منها

الأحد، 01 أبريل 2018 08:30 م
صور.. الجيش السورى يحكم سيطرته على بلدة جوبر بالغوطة بعد طرد المسلحين منها قوات الجيش السورى فى بلدة جوبر





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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سيطرت وحدات الجيش السورى على بلدة جوبر إحدى أبرز بلدات الغوطة الشرقية، وجاء دخول الجيش السورى إلى بلدة جوبر بعد طرد المسلحين  منها وخروجهم من المنطقة عبر الحافلات إلى إدلب .

وقال مصدر عسكرى،أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على جميع مدن و بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد أن قضت على مئات الإرهابيين ودمرت مقرات قياداتهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم وأسلحتهم وعتادهم بما فى ذلك مصانع ومعامل للمدافع والصواريخ والقذائف المختلفة، فى الوقت الذى تواصل فيه وحدات أخرى أعمالها القتالية فى محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب.

وتزامن انتشار وحدات الجيش السورى فى جوبر مع دخول وحدات أخرى إلى بلدة زملكا المجاورة ، فيما جرى رفع العلم السورى وسط الساحة الرئيسية فى عربين والتى تعد إحدى أكبر بلدات الغوطة الشرقية من الناحية العمرانية .

أحد عناصر الجيش السورى فى بلدة جوبر
أحد عناصر الجيش السورى فى بلدة جوبر

 

عناصر من الجيش السورى عقب السيطرة على بلدة جوبر
عناصر من الجيش السورى عقب السيطرة على بلدة جوبر

 

قوات الجيش السورى فى بلدة جوبر
قوات الجيش السورى فى بلدة جوبر

 

 

 


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