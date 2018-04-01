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صور.. استكمال تنفيذ محطتى تنقية المياه بمركز بلاط بتكلفة 22 مليون جنيه

الأحد، 01 أبريل 2018 03:51 م
صور.. استكمال تنفيذ محطتى تنقية المياه بمركز بلاط بتكلفة 22 مليون جنيه تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الشرب بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، عن استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطتى تنقية مياة شرب بمدينة بلاط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون جنيه لكل محطة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خزانات المياه، وجارى استكمال أعمال الإنشاءات الرئيسية بالمحطتين، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 3 شهور على الحد الأقصى .

وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز بلاط، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الشرب، يمثل ضرورة قصوى لتحسين مستوى الخدمات الحيوية، وأهمها الحصول على مياه شرب نقية للمواطنين، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكات انحدار صرف صحى بقرية مرزوق بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مواسير الاسبستوس بطول 4400 كتر بطولى وبتكلفة مليون جنيه.

 

تنفيذ محطات تنقية بمركز بلاط
تنفيذ محطات تنقية بمركز بلاط

 

تكلفة المحتطين 22 مليون جنيه
تكلفة المحتطين 22 مليون جنيه

 

جانب من الانشاءات
جانب من الانشاءات

 

انتهاء العمل خلال شهرين
انتهاء العمل خلال شهرين

 

اعمال الانشاءات باحدى المحطتين
اعمال الانشاءات باحدى المحطتين

 

رئيس مركز بلاط يتابع العمل
رئيس مركز بلاط يتابع العمل

 

جانب من الانشاءات
جانب من الانشاءات

 

استكمال اعمال الخرسانة المسلحة
استكمال اعمال الخرسانة المسلحة

 


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