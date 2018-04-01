صور.. احتجاز 240 مهاجرا غير شرعى فى قاعدة بحرية بطرابلس







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

احتجزت السلطات الليبية قرابة 240 مهاجرًا غير شرعى من الدول العربية والأفريقية فى قاعدة بحرية فى طرابلس، وذلك بعد أن تم إنقاذهم قبالة ساحل زوارة غرب العاصمة الليبية، وتتحفظ ليبيا على المهاجرين الذين تم إنقاذهم حتى يتم إعادة ترحيلهم إلى بلادهم.

ومن جانبها، قدمت فرق الإنقاذ والهلال الأحمر بعض المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين، والبطانيات للتدفئة، كما قدموا الرعاية الصحية اللازمة للمرضى من بينهم أو من أصيبوا خلال رحلتهم وسط البحر، ويحظى المهاجرين الموجودين داخل القاعدة البحرية فى ليبيا بالرعاية الكاملة حتى تتحسن حالتهم الصحية وتتم إعادتهم إلى بلدانهم.

وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أعلنت أمس، إجلاء نحو 166 مهاجرًا إلى وطنهم فى نيجيريا، ضمن برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم فى طرابلس ومصراتة والمرقب، فى حين يقدر عدد المهاجرين الكلى للمهاجرين فى ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.



مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا



تقديم مساعدات لمهاجرين غير شرعيين فى ليبيا



توفير بطاطين للمهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا



فرق الإنقاذ ترعى المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا



الهلال الأحمر يرعى المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا



إنقاذ مهاجرين شرعيين على سواحل ليبيا



احتجاز مهاجرين غير شرعيين فى قاعدة بحرية بطرابلس



مهاجرين شرعيين محتجزين فى ليبيا لترحيلهم إلى بلادهم



مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا يتبادلون الحديث بمكان احتجازهم