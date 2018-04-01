صور.. أقباط سوهاج يحتفلون بــ"أحد الشعانين"الأحد، 01 أبريل 2018 01:18 م
أقباط سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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يحتفل الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، بـ"أحد السعف" أو "أحد الشعانين"، وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة.
وانتشر أمام الكنائس وفى الشوارع بائعى سعف النخيل الذى يقبل الأقباط على شرائه للاحتفال بتلك المناسبة، حيث يتم تشكيل السعف إلى صلبان وحلى وأشكال متعددة أخرى وشهدت أسعار السعف زيادة كبيرة هذا العام عن الأعوام السابقة.
كما شهدت الكنائس قيام الأطفال بعمل أشكال متنوعة ومتعددة من السعف والطواف بها داخل الكنيسة والخروج بها للاحتفال بالشوارع والبالكونات تعبيرًا عن فرحتهم بهذا العيد.
ويذكر أن أحد السعف أو الزيتونة سمى بهذا الأسم، لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه.
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