صور..أردوغان مرتدياً الزى العسكرى خلال زيارته القوات التركية على حدود سوريا







كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف.ب

زار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان القوات التركية، المنتشرة على الحدود مع سوريا فى ولاية هاطاى التركية مرتدياً الزى العسكرى.

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لأردوغان يصافح قادة الجيش التركى المنتشرين على طول الحدود مع سوريا، وعقب مشاركة أردوغان فى مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى ولاية هاطاى، انتقل لزيارة القوات الحدودية التابعة للجيش التركى على الحدود مع سوريا.

والتقى أردوغان خلال الزيارة جنود أتراك وقادة من القوات المسلحة التركية، وأطلع على إجراءات حماية الحدود التركية من هجمات التنظيمات الإرهابية.



أردوغان يصافح أحد القادة العسكريين على الحدود مع سوريا



أردوغان على الحود التركية السورية



أردوغان داخل الطائرة



أردوغان مرتدياً الزى العسكرى



أردوغان يصافح أحد الجنود