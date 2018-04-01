video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب شبرا الخيمة يدشنون حملة "يالا نطور" لإنشاء كورنيش على ترعة الإسماعيلية

الأحد، 01 أبريل 2018 11:52 ص
شباب شبرا الخيمة يدشنون حملة "يالا نطور" لإنشاء كورنيش على ترعة الإسماعيلية كورنيش مسطرد تحت الإنشاء





كتب- حسن رمضان
إضافة تعليق

دشن عدد من شباب منطقة مسطرد فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة تحت اسم "يلا نطور" لتطوير منطقتهم بالجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال والشركات.

وبدأ الشباب الحملة، بالقيام بتبليط أحد شوارع عزبة ناصر فى مسطرد بالإنترولوك، والجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال، حيث نجحت مبادرتهم فى لفت أنظار الحكومة لهم، وهو ما دفع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ودعم محمود عشماوى محافظ القليوبية فى اتخاذ قرار بتبليط عدد من المناطق أسوة بالشباب.

 

WhatsApp Image 2018-04-01 at 9.48.28 AM (2)
 
 
 
WhatsApp Image 2018-04-01 at 9.48.28 AM (3)
 
وعاد الشباب من جديد بفكرة للتطوير وإنشاء كورنيش لأهالى المنطقة على ترعة الإسماعيلية التى تفصل القاهرة عن القليوبية، وحصلوا بالفعل على دعم ومساندة كبيرة من جانب محافظ القليوبية الذى ساعدهم على تخطى الكثير من البيروقراطية أثناء سعيهم للحصول على ترخيص، لإنشاء كورنيش حضارى بطول ما بين 200-220 مترا.
WhatsApp Image 2018-04-01 at 9.48.29 AM
 
من جانبه، قال عماد عبد العظيم أحد الشباب المشاركين فى الحملة: "الفكرة بدأت بحلم لتحويل مقلب القمامة بطول ترعة الإسماعيلية إلى كورنيش حضارى يكون متنفسا لأهالى المنطقة من البسطاء وغيرهم، وبالفعل نجحنا فى إقناع مساهمى شركة متخصصة لصناعة الكابلات فى المنطقة بالتمويل، وبعدها التقينا بالمحافظ وعرضنا عليه الفكرة، وساعدنا بقوة فى إصدر الرخصة الخاصة بإنشاء الكورنيش".

وأضاف: "بالتأكيد واجهنا بعض الصعوبات المتمثلة فى طول فترة الإجراءات رغم المساعدة القوية من المحافظ، لكن صغار الموظفين كانوا دائما وراء التأخير لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك عانينا بشدة فى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير عن الميزانية التى رصدناها قبل بداية المشروع، وهو ما جعلنا نلجأ للاعتماد على أنفسنا فى شراء المواد الخام فى المرحلة الثانية من الكورنيش بعيدا عن المقاول الذى تعاقدنا معه".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائبة آمال رزق تعقد لقاءات مع شباب الإسماعسلية فى مبادرة "لم الشمل"

صور.. تهالك إدارة التموين بشبين القناطر فى القليوبية ومطالب بترميمها

كوبرى تحت الانشاء

شبرا الخيمة

مسطرد

محافظ القليوبية

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة