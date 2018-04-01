شباب شبرا الخيمة يدشنون حملة "يالا نطور" لإنشاء كورنيش على ترعة الإسماعيلية







كتب- حسن رمضان

دشن عدد من شباب منطقة مسطرد فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة تحت اسم "يلا نطور" لتطوير منطقتهم بالجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال والشركات.

وبدأ الشباب الحملة، بالقيام بتبليط أحد شوارع عزبة ناصر فى مسطرد بالإنترولوك، والجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال، حيث نجحت مبادرتهم فى لفت أنظار الحكومة لهم، وهو ما دفع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ودعم محمود عشماوى محافظ القليوبية فى اتخاذ قرار بتبليط عدد من المناطق أسوة بالشباب.

وعاد الشباب من جديد بفكرة للتطوير وإنشاء كورنيش لأهالى المنطقة على ترعة الإسماعيلية التى تفصل القاهرة عن القليوبية، وحصلوا بالفعل على دعم ومساندة كبيرة من جانب محافظ القليوبية الذى ساعدهم على تخطى الكثير من البيروقراطية أثناء سعيهم للحصول على ترخيص، لإنشاء كورنيش حضارى بطول ما بين 200-220 مترا .

من جانبه، قال عماد عبد العظيم أحد الشباب المشاركين فى الحملة: "الفكرة بدأت بحلم لتحويل مقلب القمامة بطول ترعة الإسماعيلية إلى كورنيش حضارى يكون متنفسا لأهالى المنطقة من البسطاء وغيرهم، وبالفعل نجحنا فى إقناع مساهمى شركة متخصصة لصناعة الكابلات فى المنطقة بالتمويل، وبعدها التقينا بالمحافظ وعرضنا عليه الفكرة، وساعدنا بقوة فى إصدر الرخصة الخاصة بإنشاء الكورنيش".

وأضاف: "بالتأكيد واجهنا بعض الصعوبات المتمثلة فى طول فترة الإجراءات رغم المساعدة القوية من المحافظ، لكن صغار الموظفين كانوا دائما وراء التأخير لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك عانينا بشدة فى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير عن الميزانية التى رصدناها قبل بداية المشروع، وهو ما جعلنا نلجأ للاعتماد على أنفسنا فى شراء المواد الخام فى المرحلة الثانية من الكورنيش بعيدا عن المقاول الذى تعاقدنا معه".