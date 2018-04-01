شباب شبرا الخيمة يدشنون حملة "يالا نطور" لإنشاء كورنيش على ترعة الإسماعيلية

شباب شبرا الخيمة يدشنون حملة "يالا نطور" لإنشاء كورنيش على ترعة الإسماعيليةالأحد، 01 أبريل 2018 11:52 ص
كتب- حسن رمضان
دشن عدد من شباب منطقة مسطرد فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة تحت اسم "يلا نطور" لتطوير منطقتهم بالجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال والشركات.
وبدأ الشباب الحملة، بالقيام بتبليط أحد شوارع عزبة ناصر فى مسطرد بالإنترولوك، والجهود الذاتية، ومساعدة عدد من رجال الأعمال، حيث نجحت مبادرتهم فى لفت أنظار الحكومة لهم، وهو ما دفع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ودعم محمود عشماوى محافظ القليوبية فى اتخاذ قرار بتبليط عدد من المناطق أسوة بالشباب.
وأضاف: "بالتأكيد واجهنا بعض الصعوبات المتمثلة فى طول فترة الإجراءات رغم المساعدة القوية من المحافظ، لكن صغار الموظفين كانوا دائما وراء التأخير لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك عانينا بشدة فى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير عن الميزانية التى رصدناها قبل بداية المشروع، وهو ما جعلنا نلجأ للاعتماد على أنفسنا فى شراء المواد الخام فى المرحلة الثانية من الكورنيش بعيدا عن المقاول الذى تعاقدنا معه".
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