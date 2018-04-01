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سناتور أمريكى يحذر من سحب القوات الأمريكية من سوريا

الأحد، 01 أبريل 2018 09:40 م
سناتور أمريكى يحذر من سحب القوات الأمريكية من سوريا التحالف الدولى فى سوريا





واشنطن (رويترز)
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حذر سناتور أمريكى من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد، من سحب القوات الأمريكية من سوريا قائلا إن ذلك سيؤدى إلى إحياء تنظيم داعش الإرهابى، وزيادة النفوذ الإيرانى على الحكومة السورية فى دمشق.

وقال السناتور لينزى جراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة فوكس نيوز "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس".

وأضاف "لقد أوصلنا تنظيم داعش الإرهابى إلى حافة الهزيمة، وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأمريكيين".

ومع فقدان التنظيم كل الأراضى التى كان يسيطر عليها فى سوريا تقريبا قال ترامب لمستشاريه إنه يريد خروج القوات الأمريكية سريعا.

ويبدو أن هذا الوضع يجعل الرئيس على خلاف مع المسئولين العسكريين الأمريكيين الذين يرون أن الحرب على داعش الإرهابى أبعد ما تكون عن الاكتمال.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن القومى الأمريكى فى البيت الأبيض فى أوائل الأسبوع لبحث الحملة التى تقودها الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا.


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