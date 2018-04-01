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رئيس جامعة دمنهور يكرم مدربى الدورة التدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية

الأحد، 01 أبريل 2018 07:03 م
رئيس جامعة دمنهور يكرم مدربى الدورة التدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية ئيس جامعة دمنهور يكرم مدربي الدورة التدريبية للنشر الدولي للبحوث العلمية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مدربى الدورة التدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية "TOT1 " لتدريب المدربين.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، أن التدريب وتنمية المهارات هما قوام المجتمع العلمى خاصة فيما يتعلق بالنشر الدولى والأبحاث التطبيقية الحديثة التى تعمل على إيجاد حلول عملية على أسس علمية سليمة، بما يسمح بتطوير كافة المهارات البحثية والاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات لرفع مهارات المتدربين والباحثين بالجامعة.

شمل التكريم كل من، الدكتورة أمل حشيش المدرب الدولى المعتمد والأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا والدكتور جلال نديم المدرب الدولى المعتمد وتم تقديم درع الجامعة لهما تقديرا على جهودهما فى إنجاح البرنامج التدريبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية للنشر الدولى للبحوث العلمية "TOT1" لتدريب المدربين المستوى التمهيدى لعدد 20 عضو هيئة تدريس؛ حيث يقوم بالتدريب بها نخبة من المدربين المعتمدين دوليا، وذلك ً فى الفترة من 31 مارس إلى4 إبريل 2018 بمقر إدارة الجامعة.


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