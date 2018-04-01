رئيس جامعة جنوب الوادى يعقد اجتماع لجنة القطاع الطبى لجامعات الصعيد

قنا – هند المغربى

شارك الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى اجتماع لجنة قطاع كليات الطب بجامعات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي لاعتماد اللائحة النهائية للتعليم الطبي بمصر.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له اليوم أن الهدف من الاجتماع هوعمل لائحة تتماشى مع التطور المستمر في مجال الطب وتساهم في تخريج جيل يكون على وعى برعاية المرضى والاهتمام بهم خاصة أن المريض يحتاج لرعاية خاصة لظروفه الصحية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في المشاركة في هذا الاجتماع الذى يهدف إلى التغيير والتطوير في اللائحة الخاصة بكليات الطب وأشاد بالدور الذى تقوم به لجنة القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات في تطوير كليات الطب بالجامعات،مؤكدا على دعمه المستمر للقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية بالجامعة لتقديم خدمة متميزة لأهالي جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا أن الاجتماع ضم عمداء ووكلاء وأساتذة كليات الطب بجامعات الصعيد لاعتماد اللائحة النهائية لنظام بكالوريوس الطب.

حضر اللقاء الدكتورة حنان عوض نائب رئيس جامعة اسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد طه نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ومدير عام المستشفيات الجامعية بقنا والدكتور احمد مخلوف عضو لجنة قطاع الطب بالمجلس الاعلى للجامعات وعمداء ورؤساء الاقسام بكليات الطب بجامعات الصعيد



الحضور بالاجتماع



الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي



جانب من الاجتماع



رئيس الجامعه و عمداء كليات الطب