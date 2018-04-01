رئيس جامعة القناة: قطاع شئون البيئة قاطرة تدفع الجامعة للأمام







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، أن قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بأى جامعة، يعد هو القطاع الأهم لأنه قطاع استثماري، وهو القاطرة التى تدفع الجامعة للأمام، وأنه من المفترض له أن يصرف على الجامعة من أجل تطبيق نموذج اقتصادى ناجح لجامعة تخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى السادس الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع خلال الفترة من 1 حتى 5 أبريل الحالى ويشارك فيه جميع قطاع شئون البيئة وكليات الجامعة بحضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنى بنت موسى الردجالى الملحق الثقافى لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، وساهم السيد حمد مسئول شئون الطلاب، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء.

وأشار الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إلى أن الجميع لمس الطفرة التى حدثت فى قطاع شئون البيئة خلال الفترة الحالية، حيث أصبح لدينا منتجات وخدمات وعلاقات وتواصل، وأصبح لدينا شكل وهيكل ناجح، وانه يأمل فى المرحلة القادمة أن يتعاظم الدور المبذول من القطاع لكثير من الخدمات ودورات تنمية المجتمع والتواصل الفعال معه والخروج خارج أسوار الجامعة وتعريف المجتمع بماذا يدور داخل الجامعة والخدمات التى تقدمها لهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدور الذى تقدمه قوافل الإصحاح البيئى للجامعة يلقى صدى كبيرا، حيث كلف المجلس الأعلى للجامعات جامعتنا بالإشراف على أى قوافل تقوم بها الجامعات الأخرى بالمنطقة نظرا الخبرة التى وصلت إليها، وأن الجامعة أنشأت لخدمة المجتمع ومركز ثقافى تنويرى، وأن قطاع شئون البيئة هو ما يحقق ذلك الهدف لأنه القاطرة التى تدفع الجامعة للأمام.

وقال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن جامعة قناة السويس تعد منارة لمنطقة القناة وسيناء.

واستعرض الخدمات التى يقدمها القطاع وإلقاء الضوء على بعض هذه النماذج داخل القطاع منها معهد كونفوشيوس الذى احتل مراكز متقدمة على مستوى العالم من بين 500 معهد، حيث حصل على المركز الثالث فى عدد المنح التى يقدمها والمركز الأول فى اختبار إجادة اللغة الصينية وشهد المعهد زيادة فى المنح وزيادة فى إعداد الطلاب الصينيين وزيادة فى عدد الطلاب المصريين دارسى اللغة الصينية.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للأسبوع تم افتتاح معرض مركز المخطوطات للخط العربى والمشغولات اليدوية الذى يشرف عليه الدكتور أسامة سليم منسق الأسبوع البيئى بكلية الآداب، كما تم بعدها افتتاح معرض المنتجات لكليات الجامعة، والذى شاركت فيه كل كلية بما يميزها من منتجات سواء كانت منتجات غذائية أو كتب أو لوحات فنية أو نباتات زينة، أو خدمات طبية من قياس ضغط وسكر.