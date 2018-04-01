دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالأحد، 01 أبريل 2018 12:31 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الأحد، 24 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة.
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 3 سفن ومن المنتظردخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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