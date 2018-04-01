جمارك بورسعيد تضبط 3 محاولات تهريب كمية من الملابس







بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت قد وردت معلومات تفيد باعتزام "م . ح" سائق السيارة رقم ط ع ب 7967 تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عن طريق اقتحام منفذ الرسوة وعدم الوقوف للتفتيش بالسيارة قيادته.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السيد الشناوى ومصباح صابر كبيرى الباحثين لمتابعة وصول السيارة للمنفذ وتتبعها حتى وصولها للدائرة الجمركية، وعند وصول السيارة تم استيقافها فى المكان المخصص للتفتيش، فتبين وجود 213 دستة ملابس جديدة موديلات وأشكال وألوان ومقاسات متنوعة منشأ أجنبى بوزن إجمالى 361.5 كجم وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب مخبأة داخل كبوت وتابلوه السيارة وأبوابها وداخل صالون وشنطة السيارة، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 83 ألفا و168 جنيها، وبلغت الرسوم المستحقة 49 ألفا و985 جنيها.

ووردت معلومات لإخبارية ثانية مفادها اعتزام "ف . ج . م" سائق أتوبيس رحلات رقم س د ى 8593 تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عن طريق اقتحام منفذ الرسوة وعدم الوقوف للتفتيش بالسيارة قيادته.

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبده إبراهيم الغلبان مدير إدارة منفذ الرسوة الجمركى ورجب جميل كبير باحثين، سمير عبد الجواد مدير إدارة أمن المنافذ وأحمد الطوبشى رئيس قسم الأمن الجمركى لمتابعة وصول السيارة للمنفذ وتتبعها حتى وصولها للدائرة الجمركية، وعند وصول السيارة حاول قائدها الفرار مسرعا ولم يمتثل للوقوف فى المكان المخصص للتفتيش، إلا أنه تم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لاستيقافها فى المكان المخصص للتفتيش.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 138 دستة ملابس جديدة موديلات وأشكال وألوان ومقاسات متنوعة منشأ الصين بوزن إجمالى 312 كجم وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وكانت مخبأة داخل أكياس سوداء ملصقة بلاصق بلاستيك وموضوعة أسفل الكراسى وعلى الأرفف وداخل شنطة الأتوبيس، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 72 ألفا و384 جنيها، وبلغت الرسوم المستحقة 43 ألفا و141 جنيها.

كما تم ضبط 418 بنطلون أطفال برمودا و140 فستان أطفال والجميع موديلات وأشكال وألوان ومقاسات متنوعة جديدة منشأ الصين بوزن إجمالى 90 كجم غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، مع سائق السيارة رقم 617 رحلات بورسعيد مخبأة داخل تكييف وهوايات السيارة وداخل فراغ سقف السيارة، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 20 ألفا و880 جنيها، وبلغت الرسوم المستحقة 12 ألفا و445 جنيه.

وقرر جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر الضبط الجمركى أرقام 182261 و61605 و199680 لسنة 2018.