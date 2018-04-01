تموين جنوب سيناء تحرر 13 مخالفة خلال حملة تموينية بطور سيناء

تموين جنوب سيناء تحرر 13 مخالفة خلال حملة تموينية بطور سيناءالأحد، 01 أبريل 2018 03:16 م
حملات تموينيه-ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بالتعاون مع مباحث التموين حملة على الأسواق والمحلات بمدينة طور سيناء وحررت مديرية التموين بجنوب سيناء 13 مخالفة تموينية خلال الحملة على الأسواق والمحلات ومحطات البترولية والغاز بمدينة طور سيناء، صرح بذلك محمد ماهر على مدير عام الرقابة التمونية بمديرية التموين بجنوب سيناء.
وأكد ماهر مدير عام الرقابة أن الحملة حرصت أيضا على التأكد من توافر كل السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات ما يسمح بحصول المواطنين عليها بأسعار مناسبة.
وأضاف ماهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضرا منها 10 محضر عدم إعلان عن الأسعار وتحرير محضرين بعدم وجود شهادة صحية وتم تحرير محضر رقم 95 جنح أبورديس.
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