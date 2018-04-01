





الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اجتماعا اليوم، بمكتبة لمناقشة تقييم أسعار أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، تمهيدا لطرحها للمستثمرين حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل جهة بتقييم قيمة المرافق التى قامت بإنشائها ليضاف سعرها لقيمة الأرض قبل طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين.

وحضر الاجتماع كل من المهندس السيد إسماعيل رئيس قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية، والمهندس مجدى أحمد سعيد رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والمهندسة لبنى نجيب مديرة مديرية الطرق والنقل، والمهندسة دعاء عبدالمنعم مديرة مديرية الإسكان، والدكتور أسامة عبد العزيز مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وهدى عبد العزيز مديرة الاستثمار بالمحافظة.

كانت محافظة الإسماعيلية فى وقت سابق قد أرسلت لوزارة المالية مذكرة بمساحة 150 فدانا بالمنطقة الصناعية بالقنطرق شرق، لتقييم سعرها عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تمهيدا لإضافة أسعار المرافق قبل طرح الأراضى للمستثمرين.