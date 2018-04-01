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الأحد، 01 أبريل 2018 01:55 م
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وتوقيع شهادات أمان للمصريين كمنحة مجانية للسيدات..

تشغيل مبنى مجلس المدينة و6 وحدات قروية بالطاقة الشمسية فى بلاط.. فيديو

الأحد، 01 أبريل 2018 12:46 م
تشغيل مبنى مجلس المدينة و6 وحدات قروية بالطاقة الشمسية فى بلاط.. فيديو تشغيل مبنى مجلس المدينة و6 وحدات قروية بالطاقة الشمسية





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نجحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلاط فى محافظة الوادى الجديد فى تنفيذ مشروع تشغيل المبنى الرئيسى لمجلس المدينة و6 وحدات قروية تابعة له بالطاقة الشمسية بعد أن كان يتم تشغيلها بطلمبات الديزل، وذلك من خلال تنفيذ وحدات متكاملة للطاقة الشمسية فوق أسطح المصالح الحكومية بتكلفة تصل الى 3 ملايين جنيه .
 
يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة ، حيث تم الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية وتجهيز محطات التشغيل على مبنى مجلس المدينة القديم.
 
ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من مراحل العمل فى مشروع الطاقة الشمسية فى مركز بلاط من خلال انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتركيب الخلايا الشمسية فى موجهة أشعة الشمس وتثبيتها لاستقبال الضوء على مدار ساعات النهار وتوصيل الكابلات بوحدات توليد الكهرباء وبطاريات التخزين على أن يتم مد كابلات التوصيل إلى المبنى الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط .
 
وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع توصيل الكهرباء بنظام الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية لمركز بلاط والقرى التابعة له يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية على مستوى مصالح وهيئات حكومية تابعة للمحافظة بعد أن نجحت الفكرة فى عدد من المصالح الحكومية وتم تعميم الفكرة بمركز بلاط من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشغيل منشآت الوحدات المحلية بالطاقة الشمسية، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 4 أشهر من تاريخ التنفيذ.
 
وأضاف عباس أن قدرة تشغيل المحطة الموجودة فى مركز بلاط بطاقة توليد 150 كيلو وات فى الساعة والتى تكفى لسد احتياجات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط من الطاقة الكهربائية فى ظل ما تتميز به المحافظة من نسبة سطوع شمسى مستمر على مدار اليوم وهو المشروع الذى سيتم التوسع فى تنفيذه على مستوى المصالح الحكومية فى المركز والقرى التابعة له بصفة مرحلية خلال الفترة القادمة.
 
من جهة أخرى، نفذت جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط فى محافظة الوادى الجديد فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة توقيع عقود شهادات الأمان للسيدات بالمركز، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، حيث توافد عدد كبير من السيدات على مقر الجمعية لملء الاستمارات وتوقيع العقود الخاصة بالشهادة التى ستصدر خلال أيام، ويتم تسليمها فى احتفالية بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة.
 
وقال محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط وعضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد فى تصريح خاص، إنه تم توقيع عقود لعدد 150 سيدة كمرحلة أولي، وسوف يتم استكمال توقيع باقى التعاقدات لعدد 350 سيدة، وهذه الشهادات تمنح للسيدات مجانا من المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع ببلاط، حيث تم توافر الشروط المعلن عنها فى المتقدمات للحصول على شهادة أمان.
 
وأضاف سلامة أن شهادة أمان تمثل حزمة تأمينية شاملة لشريحة العمالة غير المنتظمة فى المقام الأول، بهدف توفير غطاء تأمينى لهم يوفر لهم معاش شهرى ثابت وفقا للشريحة التى تم التعاقد عليها من شهادة أمان للمصريين كمبادرة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم تلك الفئة المجتمعية، حيث بدأت الجمعية فى توزيع تلك العقود على الحالات التى تنطبق عليها الشروط تمهيدا للترويج لتلك الشهادة وتعريف المواطنين بأهميتها لهم ولأسرهم.
 
جانب من تشغيل المحطة الشمسية
جانب من تشغيل المحطة الشمسية

الالواح الشمسية بعد تركيبها
الالواح الشمسية بعد تركيبها

رئيس مركز بلاط يشرح المشروع
رئيس مركز بلاط يشرح المشروع

جانب من الاسطح الشمسية
جانب من الاسطح الشمسية

تشغيل المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية
تشغيل المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية

توفير فائض فى الكهرباء للشبكة الموحدة
توفير فائض فى الكهرباء للشبكة الموحدة
حضور كبير من السيدات
حضور كبير من السيدات

 

جانب من ملء العقود
جانب من ملء العقود

 

سيدات من مركز بلاط
سيدات من مركز بلاط

 

داخل جمعية تنمية المجتمع المحلى
داخل جمعية تنمية المجتمع المحلى

 

إقبال كبير من السيدات
إقبال كبير من السيدات

 

توقيع عقود شهادة أمان ببلاط
توقيع عقود شهادة أمان ببلاط

 

حضور مكثف من السيدات
حضور مكثف من السيدات

 

دعوة للاستفادة من المبادرة
دعوة للاستفادة من المبادرة

 

شرح آليات الاستفادة من الشهادة
شرح آليات الاستفادة من الشهادة

 

داخل إحدى قاعات الجمعية
داخل إحدى قاعات الجمعية

 


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