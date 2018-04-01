تسوية الحالة الوظيفية لـ362 موظفا حاصلا على مؤهل أعلى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة قامت بتسوية الحالة الوظيفية لعدد 362 من أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة الذين حصلوا على مؤهل أعلى فى ظل القانون 47 والقانون 18 سواء فى قسم التعليم أو المستشفيات الجامعية.

وأوضح الخولى أن التسويات الجديدة لمن حصل على المؤهل فى ظل القانون 81 ستتم لمن يرغب وفقا للضوابط المذكورة فى القانون، وأن هناك العديد من الذين تقدموا للتسوية سحبوا طلباتهم وخاصة القدامى ومن هم على درجات أعلى من الثالثة نظرا للضوابط المذكورة ومن يرغب سيتم تسوية حالته وفقا للقانون.

كما أعلن رئيس الجامعة أن الجامعة أوشكت على تثبيت المؤقتين الذين كانوا على الموازنة وسيعلن ذلك قريبا فى قسم التعليم والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى بكل الوسائل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيت المؤقتين على الصناديق الخاصة فى المرحلة التالية.

وأضاف المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة أن وزارة المالية وافقت على تسوية حالة الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى بموازنة الجامعة لهذا العام وتم اعتماد لجنة شئون العاملين لعدد 205 بقسم التعليم و157 بقسم المستشفيات، وأشار إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات تثبيت المؤقتين على موازنة الدولة وعددهم 435 وتسعى الجامعة لتثبيت 520 موظفا مؤقتا على الصناديق الخاصة و217 مساعد تمريض بقسمى التعليم والمستشفيات الجامعية.