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الأحد، 01 أبريل 2018 01:45 م
خالد صلاح
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تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

الأحد، 01 أبريل 2018 01:40 م
تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية





مسقط (أ ش أ)
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أفاد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع العمانية، اليوم الأحد، بتعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطانى العمانى لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة.

وأكد المصدر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الطائرة الملازم أول طيار سليمان بن عبدالله بن زايد البلوشى خلال التدريب .

 


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تحطم طائره

وزاره الدفاع العمانيه

تحطم طائره عسكريه

سلطنه عمان

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