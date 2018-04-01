تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدهاالأحد، 01 أبريل 2018 01:40 م
تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
مسقط (أ ش أ)
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أفاد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع العمانية، اليوم الأحد، بتعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطانى العمانى لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة.
وأكد المصدر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الطائرة الملازم أول طيار سليمان بن عبدالله بن زايد البلوشى خلال التدريب .
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