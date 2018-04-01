تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها







مسقط (أ ش أ)

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع العمانية، اليوم الأحد، بتعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطانى العمانى لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة.

وأكد المصدر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الطائرة الملازم أول طيار سليمان بن عبدالله بن زايد البلوشى خلال التدريب .