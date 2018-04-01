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برنامج دراسى جديد باللغة الانجليزية فى "زراعة بنها"

الأحد، 01 أبريل 2018 05:25 م
برنامج دراسى جديد باللغة الانجليزية فى "زراعة بنها" الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها





القليوبيه-نيفين طه
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وافقت لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات على إنشاء برنامج استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية باللغة الإنجليزية فى كلية الزراعة بجامعة بنها، وبذلك ارتفع عدد البرامج الدراسية باللغة الانجليزية إلى 4 برامج وهى التقنية الحيوية الزراعية وبرنامج أمن وسلامة الغذاء وبرنامج إدارة الأعمال الزراعية.

وقال الدكتور محمود عراقى عميد الكلية، إن البرامج الجديدة تعمل باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة وتأتى فى إطار تلبية متطلبات سوق العمل، وتتوافق مع المشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشامل ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على اهتمام الجامعة بإنشاء برامج دراسية جديدة فى مختلف كلياتها الخمسة عشر، لمواكبة ما يحتاجه سوق العمل والارتفاع بكفاءة الخريجين من طلاب الجامعة، وكذلك تعمل الجامعة على إنشاء برامج دراسية جديدة بمختلف اللغات لمواكبة التطور فى جامعات العالم المتقدمة.


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