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برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وسلطنة عمان

الأحد، 01 أبريل 2018 07:45 م
برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وسلطنة عمان جانب من اللقاء





الإسماعيلية – جمال حراجى
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استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس الملحقة الثقافية العمانية بالقاهرة، منى بنت موسى الزدجالية، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والسفارة، وتبادل الخبرات بين جامعة قناة السويس والجامعات العمانية ودعوة جامعة قناة السويس للمشاركة فى المعرض العالمى للتعليم العالى "جيديكس 2018" بسلطنة عمان، وذلك بهدف التبادل الثقافى بين دول العالم العربية والغربية.

حضر اللقاء الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ناهد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والجودة، وسهام السيد حمد مدير شئون الطلاب بالملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عمان.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة فى بيان له مساء اليوم، على عمق العلاقات المصرية مع الشقيقة عمان، وأن هناك روابط تاريخية تربط الشعبين وأن الجامعة تفتح أبوابها لأبنائنا الطلاب العمانيين للدراسة بها، مشيراً إلى أن بالجامعة أبناء وافدين من مختلف البلدان العربية الشقيقة يدرسون بمختلف كليات الجامعة، وأن الطلبة هنا فى جامعة قناة السويس يعاملون معاملة أشقائهم المصريون ويمارسون مختلف الأنشطة مع أشقائم بالجامعة.

ومن جانبها، أعربت منى بنت موسى عن سعادتها البالغة بالتواجد على ارض جامعة قناة السويس، وأشادت بما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية وخدمات مجتمعية خاصة بعد حضورها فعاليات الاسبوع البيئى السادس وإفتتاح معرض المنتجات والأنشطة ومتابعة البرامج التعليمية المتميزة وأنها فخورة بما شاهدته من نهضة تعليمية وبحثية، وسوف تسعى لزيادة أعداد الطلاب العمانيين للدراسة بجامعة قناة السويس، والاستفادة ما تقدمه الجامعة من علوم وثقافة من شانها زيادة الخبرات والمعارف للطلاب العمانيين ، ثم قامت الملحقة الثقافية العمانية بشرح وافى عن المعرض العالمي للتعليم العالي "جيديكس " والذى يقم فى الفترة من خلال الفتره من 16 الى 18 ابريل الجارى، ويهدف الي خلق جو من التفاعل والتواصل مع الطلاب والمسئولين ونظرا للتطور السريع على المستوي العالمي والمحلي

ويقام هذا المعرض للسنة الثامنة عشر علي التوالي وبمشاركه أكثر من 200جامعه وكليه جامعيه من عمان ،الإمارات ،البحرين،السعودية ، مصر، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكيه ،المملكة المتحدة وغيرها.


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