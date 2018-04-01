بدء الدراسة بجامعة سيناء فرع القنطرة السبت المقبل ما عدا طب الأسنان







كتب وائل ربيعى

قررت وزارة التعليم العالى بدء الدراسة بجامعة سيناء لجميع الطلاب بفرع القنطرة يوم السبت المقبل، 7 أبريل الحالى، وذلك كبداية لعودة انتظام الدراسة لطلاب جامعة سيناء بالعريش فى جميع الكليات، ماعدا كلية "طب الفم والأسنان"، على أن يكون حضور الجميع فى فرع الجامعة بـ"القنطرة"، حيث سيتم إعادة الطلاب إلى مقرات دراستهم الأصلية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

يأتى هذا القرار من منطلق حرص الحكومة وجامعة سيناء على مصلحة الطلاب والطالبات الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بجامعتهم وأساتذتهم بالجامعة، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وفى بيان لجامعة سيناء اليوم، الأحد، أكدت الجامعة استئناف الدراسة لطلبة تخرج كلية الأسنان فرع العريش فى جامعة 6 أكتوبر، على أن تبدأ الدراسة يوم الجمعة الموافق 6 أبريل الحالى.

وأكدت الجامعة أنه سيتم استئناف الدراسة لباقى دفعات طلبة فرع العريش بباقى الكليات إما بفرع العريش أو القنطرة بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

يذكر أن الدراسة توقفت تماما فى جامعات شمال سيناء، منذ 17 فبراير الماضى، بسبب العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".