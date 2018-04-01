انطلاق مهرجان "جولدن شيف" منتصف الشهر الجارى فى شرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تستعد مدينة شرم الشيخ، لبدء فعاليات مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة فى الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجارى، برعاية وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، واتحاد الغرف والمنشآت الفندقية ومحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت نيفين أبوزيد رئيس المهرجان عن مشاركة وزارة السياحة اللبنانية ورعايتها للفريق اللبنانى المشارك تحت مظلة الشيف نزار يونس رئيس جمعية قصر الطهاة اللبنانيين، وعضو لجنة التحكيم بالمهرجان في دورته السادسة بشرم الشيخ.

وتقدمت نيفين بالشكر لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لرعايتها ودعمها المعنوى للمهرجان والقائمين عليه، وللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة، لتعاونهم الكامل للخروج بهذا الحدث بمظهر يليق بإسم مصر.

وأعربت رئيسة المهرجان، على ضرورة الوقوف بجانب بلدنا فى الفترة الحالية، لتنفيذ خطة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الهدف الأساسى للمهرجان هو تنشيط السياحة، وتجميع أفضل الطهاة من جميع الدول العربية والأجنبية على أرض السلام.

و حول فكرة المهرجان، ذكرت ان مهنة الطهى من المهن الهامة التى لم تأخذ ما تستحق من اهتمام فى الوطن العربى، وأن تجميع الشيفات من العرب والأجانب يساعد علي تبادل الخبرات وتطويرها، وبناء جيل من الطهاة المتميزين.