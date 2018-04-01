video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق مهرجان "جولدن شيف" منتصف الشهر الجارى فى شرم الشيخ

الأحد، 01 أبريل 2018 08:12 ص
انطلاق مهرجان "جولدن شيف" منتصف الشهر الجارى فى شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تستعد مدينة شرم الشيخ، لبدء فعاليات مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة فى الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجارى، برعاية وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، واتحاد الغرف والمنشآت الفندقية ومحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت نيفين أبوزيد رئيس المهرجان عن مشاركة وزارة السياحة اللبنانية ورعايتها للفريق اللبنانى المشارك تحت مظلة الشيف نزار يونس رئيس جمعية قصر الطهاة اللبنانيين، وعضو لجنة التحكيم  بالمهرجان في دورته السادسة بشرم الشيخ.

وتقدمت نيفين بالشكر لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لرعايتها ودعمها المعنوى للمهرجان والقائمين عليه، وللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة، لتعاونهم الكامل للخروج بهذا الحدث  بمظهر يليق بإسم مصر.

وأعربت رئيسة المهرجان، على ضرورة الوقوف بجانب بلدنا فى الفترة الحالية، لتنفيذ خطة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الهدف الأساسى للمهرجان هو تنشيط السياحة، وتجميع أفضل الطهاة من جميع الدول العربية والأجنبية على أرض السلام. 

و حول فكرة المهرجان، ذكرت ان مهنة الطهى من المهن الهامة التى لم تأخذ ما تستحق من اهتمام فى الوطن العربى، وأن تجميع الشيفات من العرب والأجانب يساعد علي  تبادل الخبرات وتطويرها، وبناء جيل من الطهاة المتميزين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على رسالة محمد هنيدى لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة