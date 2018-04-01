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الأحد، 01 أبريل 2018 05:21 م
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الكويت تنتهى من مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى 150 منزلًا

الأحد، 01 أبريل 2018 04:04 م
الكويت تنتهى من مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى 150 منزلًا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر





الكويت (أ ش أ)
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أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، اليوم الأحد، الانتهاء من مشروعها النموذجى لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر مكمل لتزويد 150 منزلا بالكهرباء، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء ضمن مبادرات المؤسسة للتعجيل في استخدامات الطاقة الشمسية.

وذكرت المؤسسة - فى بيان لها - أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، بهدف تعميم ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة والتوسع فى استخداماتها التجارية فى المجتمع الكويتى، لإدراج مشروعات أكبر فى خطة الدولة للتنمية للأعوام 2018-2020 تتضمن توريد وتركيب وتشغيل خلايا كهروضوئية فى 10 جمعيات تعاونية و1500 منزلا.

وأضافت أنه سيتم تنظيم بعض الفعاليات المهمة خلال الربع الثانى من عام 2018 فى مجال الطاقة المستدامة، بالتعاون مع مجموعة من أبرز الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، والتي ترتبط معها باتفاقات وبرامج تعاون مشتركة، موضحة أن تلك الفعاليات تهدف إلى تنمية الإمكانات التقنية لدى القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة الباحثين والأكاديميين في الكويت على مجابهة أهم القضايا ذات الأولوية الوطنية ومنها الطاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مع بدء خطة المؤسسة الاستراتيجية الجديدة التي انطلقت في مطلع العام الماضى وتستمر لخمس سنوات (2017-2021)، تسعى المؤسسة من خلال برامجها إلى تعزيز نهج الاستدامة فى المجالات ذات الأولوية الوطنية كالمياه، والطاقة، الصحة، والبيئة، ودعم المشروعات البحثية؛ وذلك للتصدى للتحديات داخل النطاق الوطني، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يساهم فى النمو الاقتصادى والاجتماعى ويحقق مفهوم التنمية المستدامة فى دولة الكويت.


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