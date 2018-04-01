video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التركى يثير الجدل بعد تلاوة آيات من القرآن داخل "آيا صوفيا"

الأحد، 01 أبريل 2018 03:19 م
الرئيس التركى يثير الجدل بعد تلاوة آيات من القرآن داخل "آيا صوفيا" الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان آثار الجدل بتلاوته آيات من القرآن فى متحف "آيا صوفيا"، المعلم التاريخى الذى أصبح رمزا للتوترات بين الأديان، ولكنه مؤخرا بات يرمز إلى حد كبير إلى العلمانية.

وبدأ الرئيس التركى حديثه فى افتتاح مهرجان فنى أمس السبت بالبسملة، حيث صلى على "أرواح جميع الذين تركوا لنا هذا العمل كميراث، ولا سيما فاتح اسطنبول".

وبنى آيا صوفيا خلال الإمبراطورية المسيحية البيزنطية فى القرن السادس واستخدم كمقر للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وتم تحويله إلى مسجد إمبراطورى مع الفتح العثمانى لاسطنبول فى 1453، لكن حول مؤسس تركيا العلمانى المزار إلى متحف عام 1935، وكانت هناك مناقشات من قبل حكومة أردوغان ذات الميول الإسلامية لتحويله إلى مسجد.

وقد صلى الآلاف من المسلمين الأتراك خارج آيا صوفيا على مر السنين، للمطالبة باستعادة المزار كمكان للعبادة، وفى عام 2015 تلى رجل دين القرآن داخل المبنى، وهو موقع للتراث العالمى لليونسكو، لأول مرة منذ 85 عامًا.

وفى العام التالى، بدأت السلطة الدينية التركية باستضافة فاعليات دينية خلال شهر رمضان ورفع الآذان خلال المناسبات الدينية، واحتجت اليونان على استخدام الحكومة التركية للمكان الدينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان يهاجم رئيس وزراء كوسوفو بعد إقالة الأخير وزير داخليته

نتنياهو يهاجم أردوغان بعد تنديده بأعمال العنف فى غزة

أردوغان يصف نتنياهو بالإرهابى على خلفية المواجهات فى قطاع غزة

ايا صوفيا

اخبار العالم

تركي

الرئيس التركى

العلمانية

اليونسكو




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة