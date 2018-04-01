الجيش اليمنى يواصل تقدمه جنوبى غرب صعدة بإسناد من طيران التحالف







عدن (أ ش أ)

حققت قوات الجيش اليمنى بإسناد جوى من مقاتلات التحالف العربى، اليوم الأحد، تقدمًا كبيرًا لليوم الثانى على التوالى جنوبى غرب محافظة صعدة، شمال اليمن.

وقالت مصادر ميدانية -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية الظاهر.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش حررت مواقع ومرتفعات جبلية متفرقة خلال المعارك، وسط انهيارات كبيرة فى صفوف المليشيا الحوثية، مضيفة أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه جبلى المطلة، وطيبان، المطلان على سوق الملاحيظ.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربى شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية فى مناطق المواجهات.

وشنت مقاتلات التحالف بالتزامن غارات أخرى استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية فى منطقة مران، ومنطقة كوكبان، بمديرية حيدان، كانت متجهة لتعزيز عناصرها فى الملاحيظ.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن خسائر واسعة فى العتاد القتإلى والأرواح فى صفوف المليشيا الحوثية.