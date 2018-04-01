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البنتاجون يعلن هوية الجندى الأمريكى المقتول فى منبج السورية

الأحد، 01 أبريل 2018 04:14 ص
البنتاجون يعلن هوية الجندى الأمريكى المقتول فى منبج السورية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى





واشنطن أ ش أ
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أعلن البنتاجون، هوية الجندى الأمريكى الذى قتل فى انفجار بسوريا، أمس، وذكر البنتاجون - فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية السبت - إن الرقيب جوناثان دونبار (36 عامًا) لقى مصرعه متأثرًا بجروحه بعد انفجار عبوة ناسفة قرب دوريته فى مدينة منبج شمالى سوريا، مشيرًا إلى أنه جارى التحقيق فى الواقعة.

وأشار البنتاجون إلى أن دونبار، المنحدر من مدينة أوستن بولاية تكساس، كان يدعم عملية "الحل المتأصل"، وهى الحملة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق والتى بدأت فى 2014.

وأضاف أن دونبار انضم للجيش الأمريكى فى 2005 وتم إرساله إلى العراق وأفغانستان عدة مرات، ثم تمركز فى مقر قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكى بولاية نورث كارولاينا.


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هوية الجندى الأمريكى المقتول

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