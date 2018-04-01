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الأحد، 01 أبريل 2018 01:53 م
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الانتهاء من تركيب برجى كهرباء فى توشكى بعد انهيار 4 بسبب العاصفة الترابية

الأحد، 01 أبريل 2018 01:24 م
الانتهاء من تركيب برجى كهرباء فى توشكى بعد انهيار 4 بسبب العاصفة الترابية جانب من الصيانة





أسوان - عبد الله صلاح
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قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تركيب برجين للكهرباء من إجمالي 4 أبراج في توشكي كانت انهارت نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان مؤخرا.
 
وأضاف رئيس قطاع المشروعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصيانة سوف تستكمل تركيب البرجين الآخرين ثم رفع أسلاك الكهرباء عليها، تمهيدا لإعادة توصيل التيار.
 
وأشار إلي أنه سوف يتم زيادة عدد فرق الصيانة لتصل إلى 5 فرق من أجل سرعة الانتهاء من إعادة الكهرباء إلى طبيعتها، حيث تعمل هذه الفرق مع شركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء منذ أول ضوء حتي آخر ضوء يوميا.
 
جانب من أعمال الصيانة
جانب من أعمال الصيانة

جانب من الصيانة
جانب من الصيانة

الأبراج المتساقطة
الأبراج المتساقطة

صيانة الأبراج
صيانة الأبراج

الأبراج التى سقطت من الطقس السيئ
الأبراج التى سقطت من الطقس السيئ

 


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