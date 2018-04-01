الانتهاء من تركيب برجى كهرباء فى توشكى بعد انهيار 4 بسبب العاصفة الترابية







أسوان - عبد الله صلاح

قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تركيب برجين للكهرباء من إجمالي 4 أبراج في توشكي كانت انهارت نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان مؤخرا.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصيانة سوف تستكمل تركيب البرجين الآخرين ثم رفع أسلاك الكهرباء عليها، تمهيدا لإعادة توصيل التيار.

وأشار إلي أنه سوف يتم زيادة عدد فرق الصيانة لتصل إلى 5 فرق من أجل سرعة الانتهاء من إعادة الكهرباء إلى طبيعتها، حيث تعمل هذه الفرق مع شركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء منذ أول ضوء حتي آخر ضوء يوميا.