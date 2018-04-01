الانتهاء من تركيب برجى كهرباء فى توشكى بعد انهيار 4 بسبب العاصفة الترابية

الانتهاء من تركيب برجى كهرباء فى توشكى بعد انهيار 4 بسبب العاصفة الترابيةالأحد، 01 أبريل 2018 01:24 م
جانب من الصيانة
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق
قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تركيب برجين للكهرباء من إجمالي 4 أبراج في توشكي كانت انهارت نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان مؤخرا.
وأضاف رئيس قطاع المشروعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصيانة سوف تستكمل تركيب البرجين الآخرين ثم رفع أسلاك الكهرباء عليها، تمهيدا لإعادة توصيل التيار.
وأشار إلي أنه سوف يتم زيادة عدد فرق الصيانة لتصل إلى 5 فرق من أجل سرعة الانتهاء من إعادة الكهرباء إلى طبيعتها، حيث تعمل هذه الفرق مع شركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء منذ أول ضوء حتي آخر ضوء يوميا.
جانب من أعمال الصيانة
جانب من الصيانة
الأبراج المتساقطة
صيانة الأبراج
الأبراج التى سقطت من الطقس السيئ
إضافة تعليق
احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور
التموين: طرح 100 طن فسيخ و300 طن رنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.. والقابضة الغذائية: بدء صرف مقررات شهر إبريل غدا.. وارتفاع معدلات إنتاج السكر من القصب لـ690 ألف طن.. ومخزون السلع يكفى 5 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة