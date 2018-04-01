الاستخبارات العراقية تضبط مخزن عبوات ناسفة لتنظيم داعش فى الموصل







بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، ضبط مخزن عبوات ناسفة تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى الجانب الأيسر من الموصل.

وقالت المديرية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الاستخبارات العسكرية فى فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بالفرقة 16، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نوعية، تمكنت من ضبط مخزن للعبوات الناسفة فى منطقة كوكجلى بالجانب الأيسر من الموصل.

وأضافت أن المخزن يضم 2850 قالب عبوات ناسفة جاهزة للتعبئة بالمواد المتفجرة، ويضم أيضا 53 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام كانت داعش الإرهابية تستخدمها لاستهداف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المخزن من قبل مفرزة كتيبة هندسة الفرقة وفق الضوابط المعمول بها.

وفى سياق متصل، ذكرت اللجنة الأمنية فى مجلس ناحية مندلى بمحافظة ديالى العراقية أن تنظيم "داعش" بدأ فى استهداف النخب العشائرية فى حوض زراعى استراتيجى شرقى الناحية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية حيدر المندلاوى فى تصريح اليوم الأحد، إن "تنظيم داعش بدأ مؤخرا فى تطبيق أسلوب استهداف النخب العشائرية المعروفة فى حوض الندا "20 كيلومترا شرقى مندلى"، فى إطار محاولاته للضغط النفسى على الأهالى".

وأضاف أن 3 هجمات استهدفت منازل شيوخ عشائر فى حوض الندا خلال الأسابيع الماضية، فيما تعرض منزل أحد شيوخ قبيلة الندا فى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس إلى هجوم مسلح من قبل داعش لكن الأهالى تمكنوا من التصدى له وإحباطه"، لافتا إلى أن خلايا داعش بدأت تثير بالفعل قلق الأهإلى ما يستدعى خطط أمنية تضمن إنهاء خطر تلك الخلايا واستعادة الاستقرار.

وكان قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى قد أكد، فى وقت سابق اليوم، أن الوضع الأمنى فى "حوض الندا" شرق المحافظة تحت السيطرة، مشيرا إلى أن نشاط داعش محدود للغاية.