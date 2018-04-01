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الاحتلال يمنع رفع الأذان 52 وقتا فى المسجد الإبراهيمى مارس الماضى

الأحد، 01 أبريل 2018 10:14 ص
الاحتلال يمنع رفع الأذان 52 وقتا فى المسجد الإبراهيمى مارس الماضى وزير الأوقاف الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس





رام الله (أ ش أ)
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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت رفع الأذان فى المسجد الإبراهيمى الشريف لأكثر من 52 وقتا للصلاة خلال شهر مارس الماضي؛ بحجة إزعاج المستوطنين.

وأوضح ادعيس - فى تصريح صحفي، صدر عن الوزارة اليوم الأحد - "أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه، ومواصلتها تدنيس باحاته، وأركانه".

واعتبر ذلك تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة التى كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية"، مضيفا أن أساليب الاحتلال تتنوع فى النيل من المسجد الإبراهيمي، والمرابطين فيه، وتحاول جاهدة بحجج واهية لا تنطلى على أحد إحكام السيطرة عليه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم.

ودعا المواطنين لضرورة التواجد الدائم فى المسجد الإبراهيمي، والمرابطة فيه كل الوقت؛ لتفويت الفرصة على الاحتلال، وأذرعه التنفيذية.

 

 

 


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