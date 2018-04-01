"الأراجوز" و"دور الأزهر فى نشر الثقافة" بمعرض الإسكندرية للكتاب غدا







الإسكندرية ـ جاكلين منير

يبدأ اليوم الثالث لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب غدا الاثنين 2 أبريل، بعرض الأراجوز بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، في الساعة الحادية عشرة صباحا، فى ساحة البلازا بالمكتبة.

فى الـ12 ظهرا، ورشة عمل عن التصوير بعنوان "التصوير كما يجب أن يكون" يتحدث فيها حسام المناديلى، وتقدمها نهى عادل.

وكذلك ورشة عمل للأديبة هبة فاروق بعنوان "قصر الحكايات للأطفال".

كما تعقد ندوة بعنوان "مستقبل إعلامنا" بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية في الثانية عشرة ظهرا، يتحدث فيها كل من، الإعلامي حاتم قناوى، والإعلامى وائل ثابت، ويقدمها من طلبة قسم الإعلام أحمد مراد، وهاجر هشام.

وفى الساعة الواحدة ظهرا، يحتفل معرض الكتاب باليوبيل الذهبي لعبقرية إنقاذ "العجيبة الثامنة" وهى إنقاذ معبدى أبو سمبل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث يتم عرض فيلم "العجيبة الثامنة للمخرج العالمي جون فيني، ومحاضرة عن عبقرية إنقاذ معبدى أبو سمبل، كما سيتم تكريم اسم الدكتور أحمد عثمان صاحب فكرة إنقاذ المعبدين، يتحدث فيها المعمارى حمدى السطوحى.

كما تنظم ندوة حول دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية، فى الساعة الثانية ظهرا، يتحدث فيها د. يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على مركز الأزهر للترجمة ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وفي الثالثة والنصف، ورشة عمل للكتابة الإذاعية تقدمها السينارست والمخرجة فيفيان محمود.

وفى الساعة الرابعة والنصف، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامى الإسرائيلى الموجه عبر المواقع الإلكترونية" يتحدث فيها كل من: د. أحمد فؤاد أنور، والباحثتان صفاء عبد الخالق أبو المعاطي، وسماء أحمد فايد، وتقدمها د. رجاء الغمراوي، كما يتم بالتوازى، عقد ندوة بعنوان "الصحافة الثقافية ودورها في الحفاظ على الهوية العربية" يتحدث فيها كل من: الكاتب الصحفي السيد الجزايرلي عن تجربته في الصحافة الثقافية السعودية، ونواف يونس رئيس تحرير مجلة الشارقة الثقافية، وعماد غزالي رئيس تحرير جريدة القاهرة، ويقدمها الكاتب الصحفي مصطفى عبد الله.

وتعقد ندوة فنية عن تأثير فرق الأندرجراوند في الأغنية المصرية، فى الرابعة والنصف وبالتوازى، يتحدث فيها أحمد حافظ من فرقة "مسار إجباري"، وخالد شمس من فرقة شمس، والأديبة بسنت حسين، وتقدمها الإعلامية منى حجاب، كما تعقد بالتوازي، ندوة بعنوان "موسيقى اللغة بين الأدب العربي المعاصر والأدب العالمي" يتحدث فيها كل من د. أبو تمام أحمد مرغني، أحمد مبارك، د. سميرة شرف، د. مصطفى شعبان، قوت القلوب السيد، ويقدمها د. محمد شحاتة.

وفى السابعة مساء، حوار مع مبدع، مع الإعلامي والشاعر الكبير جمال الشاعر، يقدمه الشاعر جابر بسيونى، وكذلك ندوة بالتوازى تحت عنوان "ضفتي حياة" حول دور المجتمع المدني في التنوير، بالتعاون مع ساقية الإسكندرية للإبداع، يتحدث فيها الكاتب الصحفي محمد مختار، والكاتبة والشاعرة نجلاء خليل، والشاعر نشأت إبراهيم، مع نخبة من نجوم الإعلاميين والفنانين السكندريين.

وفى السابعة مساء، وبالتوازي، التجربة السردية في حياة المرأة العربية، تتحدث فيها كل من: بشرى أبو شرار (فلسطين)، سهى زكي (مصر)، ليلى الجراغي (العراق)، ندى مهري (الجزائر)، لينا كيلاني (سوريا)، ويقدمها أدهم مسعود القاق (سوريا)، وكذلك أمسية قصصية مع نخبة من أدباء الإسكندرية يقدمها الأديب محمد عبد الوارث.