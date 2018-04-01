إزالة تعديات على أرض أملاك دولة ببنى هلال بالقوصية وإقامة موقف سيارات عليها







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تنفيذ جميع قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالقرى والمراكز أولا بأول واستغلال أراضي أملاك الدولة في إقامة مشروعات خدمية للنفع العام وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز ما لم تكن مخصصة لأي مشروعات أخرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات التخصيص.

وقالت المهندسة هويدا شافعي بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية فى بيان له اليوم إنه تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني هلال وتم عمل مقترح لإقامة موقف سيارات للقرية استجابة لطلبات الاهالي وجاري معاينة مساحة 800 متر أرض أملاك دولة لعمل موقف سيارات"بني هلال – القوصية" لخدمة أهالي القرية.

وأشارت رئيس المركز إلى إنه تم تشكيل لجنة ضمت كل من سيد عبد الناصر رئيس الوحدة المحلية بقرية مير وخيرى سليمان مصطفى مدير إدارة المواقف بأسيوط وهشام المغازى مسئول المتابعة والتفتيش بإدارة المواقف ومحمود عبد الكريم ونصر مناع قايد رئيس مواقف القوصية وتمت المعاينة على الطبيعة ومعرفة أبعاد الموقع وتم على الفور رفع جميع المخلفات الموجودة بالموقع والتأكد من إخلائه من أية معوقات أمام جهات التنفيذ لحين استصدار قرار التخصيص من المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

كما أكد محافظ أسيوط على إستمرار أعمال الرصف بنطاق المحافظة وتجديد مداخل المراكز والمدن وإنارتها تيسيرًا على المواطنين في الانتقالات الداخلية وتقديم خدمات أفضل لهم.

وقال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم انه جارى أعمال رصف طريق المدفن الصحي بطول 1.5 كم وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه بالإضافة إلى أعمال رصف طريق كوم أبو حجر البر الايسر "العامرى" بطول 1 كم وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه وجارى إستكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بمدينة الغنايم بطول 1.5 كم وبتكلفة مليون و650 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم تنفيذ إحلال وتجديد مدخل مدينة الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه مشيرًا إلى انه تم شراء أدوات إنارة بمبلغ 291 ألف جنيه لأعمال الإنارة بالشوارع والميادين بالمركز والقرى التابعة لها.

كما شدد محافظ أسيوط على تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة على المحال والاسواق التجارية والجمعيات التعاونية والاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والاحياء وتكثيف الجهود ومداومة المرور على الاسواق وضبط القائمين بالغش التجارى والتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة في المحلات والاسواق.

ومن جانبه قال العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إن الحملات المستمرة للادارة تمكنت من تحرير 96 قضية تموينية متنوعة خلال اسبوع حيث تم ضبط 71 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الادمى وزيت تموينى مدعم وذلك بقرى مراكز الفتح وابنوب والبدارى ومدينة اسيوط بالاضافة الى تحرير مخالفات عدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة ادوات العجن ووانتاج خبز بلدى ناقص الوزن و عدم تسليم بون صرف خبز وبيع بازيد من السعر وتجميع اسطوانات بوتاجاز .

وأشار مدير إدارة مباحث التموين إلى أنه تم مواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط واقروا واعترفو بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار رقم 102 لسنة 2011 والقانون رقم 163 لسنة 1985 .