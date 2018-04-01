إحالة مسئول أمن مدرسة للتحقيق وخصم 3 لمدير أخرى بالفيوم بسبب الإهمال







الفيوم - رباب الجالى

أجرى اليوم، الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، متابعة ميدانية للمدارس، حيث تفقد مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية ومنها مدرسة السادات الإعدادية بنين بإدارة شرق الفيوم التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة وانتظام العمل.

وخلال متابعته تبين عدم تواجد مسئول أمن باب المدرسة، فقرر إحالته للتحقيق فوراً وأنذر مديرة إدارة المدرسة بضرورة تواجد دفتر الأمن ومسئول أمن باب المدرسة باستمرار.

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي وتفقد المدرسة والفصول الدراسية، وقرر مجازاة مدير المدرسة بخصم 3 أيام من راتبه بسبب عدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وأنذر مسئول المتابعة بالمديرية بضرورة متابعة المدرسة وإزالة السلبيات فوراً .

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط العمل وحضر حصة لغة عربية بالصف الخامس الابتدائي، وناقش التلاميذ علمياً فى المادة على السبورة للوقوف على المستوى العلمى للتلاميذ.

كما حضر حصة رياضيات بالصف السادس الابتدائي، وكذلك حصة اقتصاد منزلى بحجرة الاقتصاد المنزلى للصف الثالث الإعدادي ، كما تابع معمل العلوم والحاسب الالى وحضر حصة لغة إنجليزية بمعمل اللغات، وناقش الطالبات علمياً على السبورة وحث الطالبات على الجد والاجتهاد من أجل النجاح والتفوق.