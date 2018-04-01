إحالة مسئولى جمعية زراعية بأبوحمص للنيابة بسبب بناء مقبرة على أرض زراعية

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عاملين للنيابة الإدارية، بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بعد ورود كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص " الشئون القانونية " والمقيد برقم 1836 فى 25 فبراير ، بشأن تراخى مدير جمعية زاوية نعيم الزراعية ومهندس حماية الأراضى فى الإبلاغ عن تعدى المواطن عبد المقصود عبد القادر عبد المقصود بالبناء لمقبرة على أرض زراعية على مساحة 2.5 م × 3 م.

وقال مدير الجمعية ومهندس حماية الأراضى أنهما أبلغا عن المخالفة بتاريخ 3 فبراير، وعلى الفور تمت المعاينة على الطبيعة، فتلاحظ وجود جثة داخل المقبرة، وبسؤال مدير الجمعية ومهندس حماية الأراضى، أفادا بأنه تم الإبلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور اكتشاف المقبرة وأنه تم بناؤها يوم 3 فبراير فى السابعة صباحا وأن الجثة قد تم دفنها بعد صلاة العصر.

ووافق الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إحالة مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة للنيابة الإدارية والتى تتلخص فى واقعة تم اكتشافها عن طريق إدارة المتابعة المالية والإدارية بالمديرية والمذكرة المقيدة برقم فنى 340 بتاريخ 19 مارس الماضى بنتيجة الفحص لملف خدمة المهندس محمد شفيق عياد الموظف بالإدارة الزراعية برشيد بشأن منحه درجة كبير باحثين ضمن قرار المديرية رقم 646 بتاريخ 27 اغسطس 2017 حيث انه بالفحص تلاحظ وجود كشط وشطب وتعديل بما يمثل تغيير للحقيقة فى تقارير الكفاية والذى صدر قرار الترقية المنوه عنه بناء عليها .

وانتهى رأى اللجنة إلى إحالة الجهاز الإدارى والإشرافى بالإدارة الزراعية برشيد وكذلك مسئولى قسم التسويات بالمديرية والجهاز الإشرافى للشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات الواردة بالفحص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال منح المذكور درجة كبير باحثين زراعيين بدون وجه حق.