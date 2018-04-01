video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة مسئولى جمعية زراعية بأبوحمص للنيابة بسبب بناء مقبرة على أرض زراعية

الأحد، 01 أبريل 2018 11:49 ص
إحالة مسئولى جمعية زراعية بأبوحمص للنيابة بسبب بناء مقبرة على أرض زراعية الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عاملين للنيابة الإدارية، بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بعد ورود كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص " الشئون القانونية " والمقيد برقم 1836 فى 25 فبراير ، بشأن تراخى مدير جمعية زاوية نعيم الزراعية ومهندس حماية الأراضى فى الإبلاغ عن تعدى المواطن عبد المقصود عبد القادر عبد المقصود بالبناء لمقبرة على أرض زراعية على مساحة 2.5 م × 3 م.

 

وقال مدير الجمعية ومهندس حماية الأراضى أنهما أبلغا عن المخالفة بتاريخ 3 فبراير، وعلى الفور تمت المعاينة على الطبيعة، فتلاحظ وجود جثة داخل المقبرة، وبسؤال مدير الجمعية ومهندس حماية الأراضى، أفادا بأنه تم الإبلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور اكتشاف المقبرة وأنه تم بناؤها يوم 3 فبراير فى السابعة صباحا وأن الجثة قد تم دفنها بعد صلاة العصر.

 

ووافق الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إحالة مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة للنيابة الإدارية والتى تتلخص فى واقعة تم اكتشافها عن طريق إدارة المتابعة المالية والإدارية بالمديرية والمذكرة المقيدة برقم فنى 340 بتاريخ 19 مارس الماضى بنتيجة الفحص لملف خدمة المهندس محمد شفيق عياد الموظف بالإدارة الزراعية برشيد بشأن منحه درجة كبير باحثين ضمن قرار المديرية رقم 646 بتاريخ 27 اغسطس 2017 حيث انه بالفحص تلاحظ وجود كشط وشطب وتعديل بما يمثل تغيير للحقيقة فى تقارير الكفاية والذى صدر قرار الترقية المنوه عنه بناء عليها .

 

وانتهى رأى اللجنة إلى إحالة الجهاز الإدارى والإشرافى بالإدارة الزراعية برشيد وكذلك مسئولى قسم التسويات بالمديرية والجهاز الإشرافى للشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات الواردة بالفحص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال منح المذكور درجة كبير باحثين زراعيين بدون وجه حق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأساة رب أسرة بالبحيرة يعيش بقلب مريض ويحلم بامتلاك توك توك للعمل عليه

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الزراعة

النيابة الادارية




لا تفوتك
غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

غادة والى بـ"ON E": ارتفاع المعاشات من 44 لـ155 مليار جنيه سنويًا

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

الهيئة الوطنية تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية فى تمام السادسة مساء الاثنين

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

فيديو.. مسيرات غاضبة للأحواز بإيران احتجاجا على محاولات طمس هوية الإقليم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة