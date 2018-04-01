أهالى جنوب بورسعيد يشتكون ارتفاع سعر أسطونات البوتاجاز







بورسعيد – محمد فرج

اشتكى سكان قرى الرضوان والعاشر ومشروع ناصر التى تقع جنوب بورسعيد من ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز عن الزيادة التى أقرتها الحكومة ليصل سعرها لـ45 جنيها للمستهلك بزياد 20 جنيها عن السعر التموينى المدعم مما زاد من أعباء المواطنين، فضلا عن نقص وزن الأسطوانة التى لا تكفى لقضاء حاجات المواطنين بالمنازل.

يقول ربيع عبد الناصر الحسينى 45 سنة مزارع من قرية الرضوان لـ "اليوم السابع "، إن السعر التموينى للأسطوانة 30 جنيها والمفروض تباع للمستهلك بـ35 جنيها وده طبعا كلام جميل وتصريحات وردية للمسئولين ولكن الحقيقة أن الإسطوانة تباع للمواطنين البسطاء بـ 45 جنيه بزيادة 20 جنيه عن السعر التموينى المدعم ما أدى إلى زيادة أعباء آخرى على كاهل للمواطنين.

وتضيف رواية أبوعمر عبد العال 30 سنه ربة منزل ، أن الإسطوانة مش غالية بس، ولكنها لاتكفى احتياجات الأسر نظرا لوجود نقص فى الوزن يجعل استخدامها لا يزيد عن إسبوعا فضلا عن زيادة سعرها وسط تجاهل المسئولين.

"اليوم السابع " التقى رضا على حسن مدير مستودع جرانة لإسطونات البوتاجاز الكائن بمشروع ناصر جنوب بورسعيد للوقوف على مدى صحة شكوى أهالى قرى الجنوب، فقال: "ملتزمون بالسعر التموينى المدعم داخل المستودع بـ 30 جنيها وللمستهلك بـ 35 جنيها للإسطوانة المنزلية التى تزن 12,5 كجم و60 جنيها للإسطوانة التجارى التى تزن 30,5 كجم"، لافتا إلى أن المستودع يعمل من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى نفاد الكمية وتوزيع الحصة والواردة من محطة تعبئة البوتاجاز بشطا محافظة دمياط.

وقال مدير المستودع إن إجمالى الحصة من الأسطونات المنزلية 346 أسطوانة و102 إسطوانة تجارى وتزن الأسطوانة المنزلى 30,5 كجم ووزن الإسطوانة التجارى 55 كجم ولايوجد تلاعب فى الأوزان على الإطلاق.

وأضاف رضا أن المستودع لديه مقر توزيع بقرية الرضوان وأم خلف والكاب الجديدة والقديمة وقرية العاشر ومنطقة الحرش وطريق مشروع الكيلو 17 من رى " 1" وحتى رى "6" ورأس العش وجمعية أم خلف والدبايسة وبحرى وقبلى مشروع ناصر .

وتابع أن التوزيع يتم حسب الكثافة السكنية للقرى ومن خلال الحصة المنصرفة وبواسطة سيارات المستودع والعاملين الذين يحملون تصاريح خاصة كل عامل مدون رقمه على التصريح الخاص به لمحاسبة كل من يخالف تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وأكد بأن توزيع الأسطوانة التجارى على شوادر شوى الأسماك وغيرها من المحلات التى تبيع واجبات الأسماك بالكاب دون زيادة فى السعر التموينى من داخل المستودع فضلا عن التوزيع بسيارات المستودع .

ونفى مدير المستودع وجود تلاعب فى وزن الإسطوانة نظرا لوجود متابعة من قبل الجهات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة ، وأكد أن عدم وجود منظم للإسطوانة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء نفاذ كمية الغاز خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أيام سواء الإسطوانة المنزلية أو التجارية.

ومن جهة أخرى، أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ "اليوم السابع" أنه كثف الحملات الرقابية على المستودعات حيث أسفرت عن تحرير 25 قضية عدم الإعلان عن أسعار إسطونات البوتاجاز و19 قضية استخدام إسطونات البوتاجاز فى الأغراض غير المخصصة لها و5 قضايا بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمى و5 قضايا أخرى بيع إسطوانات غاز غير مطابقة للأوزان .