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الأحد، 01 أبريل 2018 08:44 ص
خالد صلاح
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أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الأحد، 01 أبريل 2018 08:45 ص
أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية





رام الله(أ ش أ)
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اقتحم أكثر من 190 مستوطنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن هذا الاقتحام يتزامن مع توافد الإسرائيليين المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح فى ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة الإسرائيلية التى ستغلق طريق باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المؤدى إلى المسجد الأقصى) أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول لوادى حلوة وباب المغاربة جنوب الأقصى.

ويتوقع أن يستمر الإغلاق الذى تقوم به الشرطة الإسرائيلية سنويا وتسمح فيه فقط للحافلات الإسرائيلية بالمرور طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الإسرائيلي.

 


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