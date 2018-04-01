أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصىالأحد، 01 أبريل 2018 08:45 ص
اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)
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اقتحم أكثر من 190 مستوطنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
وقال شهود عيان إن هذا الاقتحام يتزامن مع توافد الإسرائيليين المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح فى ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة الإسرائيلية التى ستغلق طريق باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المؤدى إلى المسجد الأقصى) أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول لوادى حلوة وباب المغاربة جنوب الأقصى.
ويتوقع أن يستمر الإغلاق الذى تقوم به الشرطة الإسرائيلية سنويا وتسمح فيه فقط للحافلات الإسرائيلية بالمرور طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الإسرائيلي.
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