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أسبوع الآلام بفنزويلا.. رجال الدين يدعمون مادورو وكولومبيا تتبرع بالخبز

الأحد، 01 أبريل 2018 12:52 م
أسبوع الآلام بفنزويلا.. رجال الدين يدعمون مادورو وكولومبيا تتبرع بالخبز الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو





كتبت فاطمة شوقى
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خرج رجال الدين المسيحى من كنائس العاصمة الفنزويلية فى مسيرة كبيرة لدعم السلام والرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال احتفالاتهم بأسبوع الآلام، فى ظل الأزمة السياسية التى تواجه البلاد.

واستخدم مادورو الشبكات الاجتماعية لإرسال رسالته الخاصة بأسبوع الآلام إلى الشعب الفنزويلى، وقال عبر "فيس بوك": "أطلب من المسيح ، الشخص الذى جلب لنا الخبر السار، والذى أودى بحياته من أجل الإنسانية، أن ينعم علينا بالبركة الأبدية"، وكتب على "تويتر": "متحمسون بتفان شعبنا.. الله مع فنزويلا".

ونظمت الحكومة الفنزويلية العديد من الأنشطة للاحتفال بأسبوع الآلام ، من بينها مهرجان ترفيهى وأنشطة رياضية، وحفلات موسيقية، وأشارت روزا نافاس، نائبة وزير الحماية المدنية، إلى أن 75.9% من شواطئ فنزويلا ستكون ممتلئة بالناس للتمتع بأسبوع الآلام ، بينما حثت السكان على التمتع بالمنتجعات الصحية والحدائق الوطنية، والمعالم الطبيعية.

ونتيجة للأزمة الاقتصادية التى تمر بها فنزويلا ، تبرعت كنيسة كولومبية بـ250 ألف قطعة من خبز القربان المقدس للاحتفال بيوم الخميس المقبل، وذلك لعدم وجود هذا الخبز فى الكنائس الفنزويلية بسبب نقص الدقيق.


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