آلاف الأقباط يتوافدون على كنائس بورسعيد لأداء قداس أحد الشعانين.. صور وفيديو

آلاف الأقباط يتوافدون على كنائس بورسعيد لأداء قداس أحد الشعانين.. صور وفيديوالأحد، 01 أبريل 2018 12:53 م
توافد على كنائس بورسعيد لأداء قداس أحد الشعانين
بورسعيد - محمد عزام
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توافد الآلاف من أقباط بورسعيد على كنائس المحافظة ، اليوم الأحد ، لأداء قداس أحد الشعانين "السعف" أو "الزعف"، ممسكين بالخوص بأشكاله المختلفة كأحد مظاهر الاحتفال.
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، إقبال الأقباط على شراء الخوص بأشكاله المختلفة من تاج على الرأس وصلبان وفروع وغيرها احتفاءا بحلول أحد السعف.
وأكد مجدى سعد الله - أحد بائعي الخوص أمام كنيسة ماري جرجس في شارع محمد علي ببورسعيد لـ"اليوم السابع" ، أن الإقبال هذا العام مثله فى الأعوام الماضية وأنه يحرص سنويا على صنع الأشكال المختلفة للمترددين على الكنيسة.
وأضاف " مجدي " أنه أسعار الخوص تبدأ من 10 جنيهات للشكل الواحد وتزيد حسب الأشكال .
يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حالة من الاستنفار الامنى التام وغلق لمحيط الكنائس تزامناً مع احتفالات الأقباط ب"أحد الزعف" .
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