ولى العهد السعودى: يجب بقاء القوات الأمريكية فى سوريا







(أ ش أ)

شدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة بقاء القوات الأمريكية فى سوريا.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن ولى العهد السعودى قوله ، خلال حديث أدلى به إلى مجلة (تايم (Time الأمريكية على هامش زيارته الحالية لواشنطن: "نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل إن لم يكن لفترة طويلة".

وأوضح أن الوجود الأمريكى فى سوريا هو السبيل الوحيد لإيقاف تمدد النفوذ الإيرانى فى المنطقة بمساعدة حلفائها ، مؤكدا أن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا سيمكن واشنطن من إبداء الرأى فى مستقبل سوريا.

ولفت إلى أن الرئيس السورى بشار الأسد من غير المرجح أن يترك السلطة ، معربا عن أمله فى ألا يصبح الأسد "دمية" فى يد طهران (على حد قوله).

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب قد قال إن القوات الأمريكية ستغادر قريباً جداً سوريا حيث تنتشر قوات أمريكية خاصة لدعم الحرب ضمن التحالف الدولى ضد "داعش".