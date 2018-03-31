video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير يمنى: 82% من أبناء الشعب بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة

السبت، 31 مارس 2018 01:47 م
وزير يمنى: 82% من أبناء الشعب بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية





صنعاء(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة،عبدالرقيب فتح بأن 82% من أبناء الشعب اليمنى بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة، أى أن هناك 22 مليون مواطن يمنى بحاجة إلى إغاثة.

وقال فتح - فى تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثى قطعت كل مصادر الدخل فى اليمن، ومنعت عن المدنيين وصول الدواء قبل الغذاء، ولم يكن فى حسبان اليمنيين أن انقلاب ميليشيات الحوثى سيدخل البلد فى خضم أزمة صنفها العالم بالخطيرة.

وأوضح أن تعداد الشعب اليمنى 27 مليونا، منهم 5 ملايين لا يحتاجون للإغاثة لكونهم خارج اليمن.

ونوه إلى أن إسهامات التحالف العربى كانت فاعلة فى ممارساته الإغاثية، ولولا تدخلهم الفاعل لكانت المجاعة فى كل محافظات الجمهورية اليمنية، مشيدا بأن التحالف يمارس مهامه فى إطار التنفيذ العملى لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذى حدد آلية واضحة للرقابة على السفن والبضائع الداخلة إلى اليمن، مضيفا إلى ذلك أن هناك اتفاقا مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، على إنشاء مركز تفتيش ورقابة فى جيبوتى، ولا توجد إعاقات لأى سفن إغاثية أو تجارية تصل إلى اليمن .

وتابع أن هناك 17 منفذا بريا وجويا وبحريا لوصول الإغاثة داخل اليمن، إضافة إلى إعلان السعودية استخدام ميناء جازان منفذا إغاثيا، والتزام دول التحالف العربى بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا، لتتمكن من استقبال البواخر المختلفة وتسهل عمليات تفريغها بكفاءة عالية.

وحول قيام الميليشيات باحتجاز القوافل الإغاثية وتضييق الخناق، قال المسؤول اليمنى إن إقدام الميليشيات على احتجاز المساعدات الإغاثية وممارسات الانتهاكات، فى ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن مارتن جريفث "تحد واستهتار" واضح من قبل ميليشيات الحوثى الانقلابية بكافة القرارات والقوانين، وبدور الأمم المتحدة فى اليمن.

وأكد أنه تم الرفع إلى مجلس الأمن الدولى، وبيان تعرض المساعدات للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، وتحميل الميليشيات كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنسانى ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية خلال شهر مارس تمت عن طريق برنامج الأغذية العالمى لإيصال المساعدات لعدد 6 ملايين و526 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكذا 5 ملايين و947 ألف مستفيد خلال التوزيع العام للأغذية كمساعدات عينية، و578 ألف مستفيد من خلال مشروع قسائم السلع فى عدد من المحافظات، علاوة على 38 ألف شخص من النازحين الجدد فى عدد من المحافظات.

وحول دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن، قال الوزير اليمنى إن المركز لعب دورا رئيسيا وفاعلا فى العملية الإغاثية بأنواعها المختلفة، وحتى نهاية فبراير 2018،موضحا أنه قدم 203 برامج ومشاريع إغاثية متعددة الأهداف، كما له دور فاعل فى كسر حصار تعز من خلال عملية الإنزال الجوى للأدوية والأغذية، واستطاع إيصال 220 طنا من المساعدات الإغاثية والعلاجية لمحافظة صعدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: الحكومة بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها

مليشيات الحوثى تحتجز 15 شاحنة إغاثية وسط اليمن

الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا دوليا لإعلان تبرعات الأزمة الإنسانية فى اليمن

اليمن

اخبار اليمن

الحكومه اليمنيه

ميليشيات الحوثى

الحوثيين




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة