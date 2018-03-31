وزير يمنى: 82% من أبناء الشعب بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة







صنعاء(أ ش أ)

قال وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة،عبدالرقيب فتح بأن 82% من أبناء الشعب اليمنى بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة، أى أن هناك 22 مليون مواطن يمنى بحاجة إلى إغاثة.

وقال فتح - فى تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثى قطعت كل مصادر الدخل فى اليمن، ومنعت عن المدنيين وصول الدواء قبل الغذاء، ولم يكن فى حسبان اليمنيين أن انقلاب ميليشيات الحوثى سيدخل البلد فى خضم أزمة صنفها العالم بالخطيرة.

وأوضح أن تعداد الشعب اليمنى 27 مليونا، منهم 5 ملايين لا يحتاجون للإغاثة لكونهم خارج اليمن.

ونوه إلى أن إسهامات التحالف العربى كانت فاعلة فى ممارساته الإغاثية، ولولا تدخلهم الفاعل لكانت المجاعة فى كل محافظات الجمهورية اليمنية، مشيدا بأن التحالف يمارس مهامه فى إطار التنفيذ العملى لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذى حدد آلية واضحة للرقابة على السفن والبضائع الداخلة إلى اليمن، مضيفا إلى ذلك أن هناك اتفاقا مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، على إنشاء مركز تفتيش ورقابة فى جيبوتى، ولا توجد إعاقات لأى سفن إغاثية أو تجارية تصل إلى اليمن .

وتابع أن هناك 17 منفذا بريا وجويا وبحريا لوصول الإغاثة داخل اليمن، إضافة إلى إعلان السعودية استخدام ميناء جازان منفذا إغاثيا، والتزام دول التحالف العربى بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا، لتتمكن من استقبال البواخر المختلفة وتسهل عمليات تفريغها بكفاءة عالية.

وحول قيام الميليشيات باحتجاز القوافل الإغاثية وتضييق الخناق، قال المسؤول اليمنى إن إقدام الميليشيات على احتجاز المساعدات الإغاثية وممارسات الانتهاكات، فى ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن مارتن جريفث "تحد واستهتار" واضح من قبل ميليشيات الحوثى الانقلابية بكافة القرارات والقوانين، وبدور الأمم المتحدة فى اليمن.

وأكد أنه تم الرفع إلى مجلس الأمن الدولى، وبيان تعرض المساعدات للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، وتحميل الميليشيات كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنسانى ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية خلال شهر مارس تمت عن طريق برنامج الأغذية العالمى لإيصال المساعدات لعدد 6 ملايين و526 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكذا 5 ملايين و947 ألف مستفيد خلال التوزيع العام للأغذية كمساعدات عينية، و578 ألف مستفيد من خلال مشروع قسائم السلع فى عدد من المحافظات، علاوة على 38 ألف شخص من النازحين الجدد فى عدد من المحافظات.

وحول دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن، قال الوزير اليمنى إن المركز لعب دورا رئيسيا وفاعلا فى العملية الإغاثية بأنواعها المختلفة، وحتى نهاية فبراير 2018،موضحا أنه قدم 203 برامج ومشاريع إغاثية متعددة الأهداف، كما له دور فاعل فى كسر حصار تعز من خلال عملية الإنزال الجوى للأدوية والأغذية، واستطاع إيصال 220 طنا من المساعدات الإغاثية والعلاجية لمحافظة صعدة.