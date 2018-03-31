وزير الدفاع التركى يحذر من اجتياح فرنسى لشمال سوريا







أنقرة (أ ف ب)

حذر وزير الدفاع التركى السبت، من "اجتياح" فرنسى لشمال سوريا بعدما أكد ممثلون للمقاتلين الأكراد خلال استقبالهم فى باريس أن فرنسا ستعزز انتشارها العسكرى فى المنطقة.

وصرح الوزير نور الدين جانيكلى لوسائل الاعلام فى شمال شرق البلاد "إذا اتخذت فرنسا إجراء على غرار انتشار عسكرى فى شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعى ينافى القانون الدولى"، وأضاف "سيكون ذلك اجتياحا".

وأكد الإليزيه الجمعة، أن فرنسا ليست فى صدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة فى شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وتنتشر قوات فرنسية خاصة فى سوريا.