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وزير التعليم السابق يشيد بتجربة بورسعيد فى القضاء على مراكز الدروس الخصوصية

السبت، 31 مارس 2018 02:15 م
وزير التعليم السابق يشيد بتجربة بورسعيد فى القضاء على مراكز الدروس الخصوصية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق





بورسعيد - محمد عزام
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وجه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تبنيه فكرة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية ؛ مشيرا إلى أنها كانت تجربة رائدة، وأنه خلال فترة توليه سنة ونصف الوزارة كانت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أفضل المديريات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التربية جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور محمد سالم، والذى يعقد تحت عنوان " أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، ويستمر لمدة يومين، حيث تختتم الفعاليات غدا الأحد 1 أبريل، بمقر مدارس بورسعيد الدولية .

وقال "الشربيني" إن مثل هذه المؤتمرات تلقى بظلالها على العملية التعليمية والتعليم أساسه الأخلاق، وهو العنوان الذى جاء به المؤتمر كلية التربية.

كما أبدى الدكتور الهلالى الشربينى، سعادته بتواجده فى بورسعيد، لأنها أكثر محافظة قام بزيارتها أثناء توليه مهام منصبه كوزير للتربية والتعليم، خاصة وأنها تضع التعليم فى أولى اهتمامتها، متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقام الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية بورسعيد بتكريم رئيس الجامعة والمحافظ والدكتور الهلالى الشربينى وبعض القيادات التعليمية.

ويذكر أنه يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

يشارك فى المؤتمر لفيف من العمداء وأساتذة جامعات مصر المختلفة، مثل جامعة المنصورة ودمياط والزقازيق والجامعة الأمريكية بمصر، بجانب عدد من الدول العربية مثل السعودية، وجامعات عربية مثل جامعة المجمعة بالسعودية، وجامعة السلطان قابوس، وإدارة الرس التعليمية (القريات) من السعودية، بجانب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem من الإسماعيلية.


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